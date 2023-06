सेकंड हैंड फोन चोरी का तो नहीं? इस ट्रिक की मदद से चुटकियों में करें पता

नई दिल्ली, टेक डेस्क। स्मार्टफोन हर दूसरे यूजर की जरूरत है। हालांकि, स्मार्टफोन खरीदने के लिए एक मोटी रकम की जरूरत होती ही है। कई बार यूजर का डिवाइस गुम हो जाता है या डिवाइस हाथ से छूटकर स्क्रीन पूरी तरह से क्रैक हो जाती है। ऐसी स्थिति में तुरंत नया स्मार्टफोन नहीं खरीदा जा सकता है।

वहीं बिना स्मार्टफोन के काम भी नहीं चल सकता है, यही वह स्थिति होती है जब यूजर सेकंड हैंड स्मार्टफोन के ऑप्शन पर जाता है। अगर आप भी एक नया लेकिन सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है।

भारत सरकार का कौन-सा पोर्टल करें इस्तेमाल?

दरअसल कई बार सेकंड हैंड फोन चोरी का होता है, ऐसे में खरीदने वाले ग्राहक को इसकी भनक नहीं लग पाती है। ऐसी स्थिति में एक नई मुसीबत सिर आ सकती है।

हालांकि, फोन चोरी का है या नहीं, यह पता लगाने के लिए आप एक खास ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भारत सरकार के सीईआईआर (central equipment identity register) पोर्टल पर फोन की सारी जानकारी ले सकते हैं।

सेकंड हैंड फोन की जानकारी कैसे लें?

भारत सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर किसी भी स्मार्टफोन की जानकारी ली जा सकती है। हालांकि, फोन की जानकारी के लिए यूजर के पास स्मार्टफोन का IMEI नंबर होना जरूरी है। स्मार्टफोन के इस नंबर को जानने के लिए *#06# डायल करने की जरूरत होगी।

इस कोड को डायल करने के साथ ही स्मार्टफोन का IMEI नंबर स्क्रीन पर नजर आएगा। अगर मोबाइल स्क्रीन पर Black Listed, Duplicate या Already in use नजर आता है तो यह फोन चोरी का हो सकता है। सेकंड हैंड फोन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए सरकारी वेब पोर्टल सीईआईआर (central equipment identity register) पर Know Your Mobile की मदद ले सकते हैं। इसके लिए एसएमएस, ऐप और वेब पोर्टल की सुविधा दी जाती है।