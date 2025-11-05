फोन का चार्जर असली है या नकली? पता करने है ये है सबसे आसान तरीका  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने हाल ही में सेल के दौरान नया iPhone या कोई दूसरा स्मार्टफोन खरीदा है और साथ में एक अलग चार्जर भी खरीदा है? और अब आप सोच रहे हैं कि आपने जो चार्जर खरीदा है वो असली है भी या नकली? क्योंकि आजकल, मार्केट में कई सस्ते और नकली फोन चार्जर बेचे जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं बल्कि उसकी बैटरी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसलिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका फोन चार्जर असली है या नकली। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि आप एक सरकारी ऐप का इस्तेमाल करके मिनटों में इसका पता लगा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं BIS Care मोबाइल ऐप की, जिससे आप सिर्फ मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल चार्जर असली है या नकली। आइए इसके बारे में और जानें...

R-नंबर बताएगा चार्जर असली है या नकली अगर आपने हाल ही में नया चार्जर खरीदा है, तो सबसे पहले आपको उस पर प्रिंट किया हुआ R-नंबर चेक करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते कि R-नंबर क्या होता है, यह BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से सर्टिफाइड डिवाइस के लिए एक यूनिक रेफरेंस कोड होता है, जिसे आमतौर पर R-नंबर या टैग कोड भी कहा जाता है। यह कोड मैन्युफैक्चरर और ऑथेंटिसिटी से जुड़ी जानकारी देता है। इस नंबर की मदद से आप मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल चार्जर असली है या नकली।