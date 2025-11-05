Language
    फोन का चार्जर असली है या नकली? पता करने है ये है सबसे आसान तरीका

    By Sameer Saini Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    आजकल बाजार में नकली चार्जरों की भरमार है, जिससे आपके स्मार्टफोन को नुकसान पहुंच सकता है। BIS Care ऐप से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका चार्जर असली है या नकली। चार्जर पर प्रिंटेड R-नंबर को ऐप में डालकर वेरिफाई करें और प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करें। इससे आपके डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने हाल ही में सेल के दौरान नया iPhone या कोई दूसरा स्मार्टफोन खरीदा है और साथ में एक अलग चार्जर भी खरीदा है? और अब आप सोच रहे हैं कि आपने जो चार्जर खरीदा है वो असली है भी या नकली? क्योंकि आजकल, मार्केट में कई सस्ते और नकली फोन चार्जर बेचे जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं बल्कि उसकी बैटरी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं।

    इसलिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका फोन चार्जर असली है या नकली। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि आप एक सरकारी ऐप का इस्तेमाल करके मिनटों में इसका पता लगा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं BIS Care मोबाइल ऐप की, जिससे आप सिर्फ मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल चार्जर असली है या नकली। आइए इसके बारे में और जानें...

    R-नंबर बताएगा चार्जर असली है या नकली

    अगर आपने हाल ही में नया चार्जर खरीदा है, तो सबसे पहले आपको उस पर प्रिंट किया हुआ R-नंबर चेक करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते कि R-नंबर क्या होता है, यह BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से सर्टिफाइड डिवाइस के लिए एक यूनिक रेफरेंस कोड होता है, जिसे आमतौर पर R-नंबर या टैग कोड भी कहा जाता है। यह कोड मैन्युफैक्चरर और ऑथेंटिसिटी से जुड़ी जानकारी देता है। इस नंबर की मदद से आप मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल चार्जर असली है या नकली।

    BIS Care ऐप से ऐसे चेक करें

    सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में BIS Care ऐप डाउनलोड करें।

    इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन पर उपलब्ध ‘Verify R Number’ वाली ऑप्शन पर क्लिक करें।

    अब चार्जर पर छपा R-number ध्यान से देखें।

    ऐप में वही R-number टाइप या पेस्ट करें और Search / Verify बटन पर क्लिक करें।

    कुछ ही सेकंड में ऐप आपको बताएगा कि वो कोड वैध है या नहीं।

    साथ ही प्रोडक्ट का ब्रांड और प्रमाणन संबंधी जानकारी भी दिख जाएगी।

