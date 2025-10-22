Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या खराब हो गया है, तो चिंता न करें! आप आयकर विभाग की वेबसाइट से आसानी से पीवीसी पैन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। बस 50 रुपये का शुल्क देना होगा। यह कार्ड वाटरप्रूफ और टिकाऊ है, जिसमें एक क्यूआर कोड भी है। आवेदन करने के 10-15 दिनों में यह आपके घर पहुंच जाएगा।

    नया PVC PAN Card बनवाने का सबसे आसान तरीका, घर के एड्रेस पर हो जाएगा डिलीवर

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका भी PAN कार्ड खो गया है? या फिर चोरी हो गया है या उसकी हालत पुराना होने की वजह से काफी खराब हो गई है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में नया PVC PAN Card दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और Reprint PAN Card के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, जिससे आपका डुप्लीकेट कार्ड आसानी से आपके घर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको 50 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं...

    PVC PAN Card क्या है?

    दरअसल PVC पैन कार्ड अब पुराने पेपर वाले कार्ड की जगह ले चुका है। यह प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया होता है, जो काफी मजबूत, वाटरप्रूफ और लंबे टाइम तक ड्यूरेबल रहता है। इतना ही नहीं इस कार्ड पर एक QR कोड भी बना है, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी का फटाफट पता किया जा सकता है।

    PVC PAN Card कैसे बनवाएं?

    अगर आपका पैन कार्ड भी खो गया है या खराब हो गया है, तो ये नया वाला कार्ड अप्लाई करना काफी ज्यादा आसान है, बस इसके लिए आपको नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा...

    • सबसे पहले तो आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com या https://www.utiitsl.com पर जाएं।
    • इसके बाद Reprint PAN Card या Download e-PAN / Reprint PAN वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इधर अब अपना PAN नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर एंटर करें।
    • इसके बाद आपको PVC PAN Card का ऑप्शन दिखाई देगा इसे सेलेक्ट कर लें।
    • अब आपको ₹50 का UPI या अन्य पेमेंट मेथड से पेमेंट करना होगा।
    • इसके बाद आपको आवेदन सबमिट कर देना है।
    • अब आपको Acknowledgement Number मिल जाएगा जिससे आप अपने कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं।

    डिलीवरी में लगता है कितना वक्त?

    आम तौर पर नया PVC PAN Card अप्लाई करने के 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए आ जाता है। हालांकि कभी कभी कुछ कारणों से डिलीवरी में थोड़ी देरी भी हो सकती है।

