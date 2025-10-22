नया PVC PAN Card बनवाने का सबसे आसान तरीका, घर के एड्रेस पर हो जाएगा डिलीवर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका भी PAN कार्ड खो गया है? या फिर चोरी हो गया है या उसकी हालत पुराना होने की वजह से काफी खराब हो गई है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में नया PVC PAN Card दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और Reprint PAN Card के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, जिससे आपका डुप्लीकेट कार्ड आसानी से आपके घर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको 50 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं...

PVC PAN Card क्या है? दरअसल PVC पैन कार्ड अब पुराने पेपर वाले कार्ड की जगह ले चुका है। यह प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया होता है, जो काफी मजबूत, वाटरप्रूफ और लंबे टाइम तक ड्यूरेबल रहता है। इतना ही नहीं इस कार्ड पर एक QR कोड भी बना है, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी का फटाफट पता किया जा सकता है।

PVC PAN Card कैसे बनवाएं? अगर आपका पैन कार्ड भी खो गया है या खराब हो गया है, तो ये नया वाला कार्ड अप्लाई करना काफी ज्यादा आसान है, बस इसके लिए आपको नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा...