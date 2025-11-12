भूल गए Wi-Fi का पासवर्ड? डोंट वरी! एंड्रॉयड हो या iPhone...आसान तरीके से ऐसे करें शेयर
जब कोई दोस्त घर आता है और Wi-Fi एक्सेस मांगता है, तो पासवर्ड याद न होना आम बात है। खासकर जब पासवर्ड लंबा और मुश्किल हो। लेकिन अब iPhone और Android यूजर्स के बीच Wi-Fi पासवर्ड शेयर करना बहुत आसान हो गया है। बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें और बिना टाइप किए किसी भी डिवाइस से Wi-Fi शेयर करें।
iPhone से Android पर Wi-Fi पासवर्ड कैसे शेयर करें?
- iPhones सीधे Android फोन्स को Wi-Fi पासवर्ड एक टैप में शेयर नहीं करते, लेकिन इसके लिए एक आसान वर्कअराउंड मौजूद है।
- अपने iPhone की Settings खोलें और Wi-Fi पर जाएं।
- जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट हैं, उसके बगल में दिए गए 'i' आइकन पर टैप करें। यहां आपको Wi-Fi का नाम दिखेगा, लेकिन पासवर्ड नहीं।
- पासवर्ड देखने के लिए Password पर टैप करें और Face ID या Touch ID से ऑथेंटिकेट करें।
- अब पासवर्ड दिखाई देगा- इसे Copy करें और अपने दोस्त को मैसेज से भेज दें या AirDrop करें (अगर वह आसपास Mac या iPad यूज कर रहे हैं)।
- फिर वह पासवर्ड पेस्ट करके तुरंत Wi-Fi से कनेक्ट हो सकते हैं।
अगर आप और आसान तरीका चाहते हैं, तो Wi-Fi डिटेल्स का QR कोड बना लें। इसके लिए Shortcuts ऐप या किसी फ्री QR कोड जेनरेटर वेबसाइट पर जाएं, अपने नेटवर्क की जानकारी पेस्ट करें और उसे स्कैन करने दें — बिना टाइप किए कनेक्शन तुरंत हो जाएगा।
Android से iPhone पर Wi-Fi पासवर्ड कैसे शेयर करें?
- Android में ये प्रोसेस और भी सिंपल है। बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- अपने फोन की Settings में जाएं और Network & Internet ऑप्शन चुनें।
- फिर Internet पर टैप करें और उस Wi-Fi नेटवर्क को खोलें जिससे आप कनेक्ट हैं।
- यहां आपको QR कोड का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर टैप करें।
- अब अपने iPhone वाले दोस्त से कहें कि वह अपने Camera ऐप से इस QR कोड को स्कैन करे।
- कुछ सेकंड में iPhone इसे पहचान लेगा और 'Join Wi-Fi' का ऑप्शन दिखाएगा। बस एक टैप करें, और कनेक्शन हो जाएगा।
अगर आप बार-बार डिवाइस बदलते हैं या कई नेटवर्क्स मैनेज करते हैं, तो अपने Wi-Fi पासवर्ड्स को Google Password Manager जैसे पासवर्ड मैनेजर में सेव रखना अच्छा रहेगा। इससे हर बार पासवर्ड ढूंढने या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
