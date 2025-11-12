भूल गए Wi-Fi का पासवर्ड? डोंट वरी! एंड्रॉयड हो या iPhone...आसान तरीके से ऐसे करें शेयर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हम सबके साथ ऐसा कई बार होता है कि जब कोई दोस्त घर आता है और Wi-Fi का एक्सेस मांगता है। तो हमें पासवर्ड याद नहीं रहता। या फिर पासवर्ड इतना लंबा होता है कि टाइप करते-करते थक जाएं। और अगर आपके पास iPhone है और सामने वाला Android यू कर रहा है (या उल्टा) तो ये और मुश्किल लग सकता है। लेकिन असल में Wi-Fi पासवर्ड शेयर करना बहुत आसान है। जानिए ये झंझट खत्म करने वाला आसान तरीका।

iPhone से Android पर Wi-Fi पासवर्ड कैसे शेयर करें? iPhones सीधे Android फोन्स को Wi-Fi पासवर्ड एक टैप में शेयर नहीं करते, लेकिन इसके लिए एक आसान वर्कअराउंड मौजूद है।

अपने iPhone की Settings खोलें और Wi-Fi पर जाएं।

जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट हैं, उसके बगल में दिए गए 'i' आइकन पर टैप करें। यहां आपको Wi-Fi का नाम दिखेगा, लेकिन पासवर्ड नहीं।

पासवर्ड देखने के लिए Password पर टैप करें और Face ID या Touch ID से ऑथेंटिकेट करें।

अब पासवर्ड दिखाई देगा- इसे Copy करें और अपने दोस्त को मैसेज से भेज दें या AirDrop करें (अगर वह आसपास Mac या iPad यूज कर रहे हैं)।

फिर वह पासवर्ड पेस्ट करके तुरंत Wi-Fi से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप और आसान तरीका चाहते हैं, तो Wi-Fi डिटेल्स का QR कोड बना लें। इसके लिए Shortcuts ऐप या किसी फ्री QR कोड जेनरेटर वेबसाइट पर जाएं, अपने नेटवर्क की जानकारी पेस्ट करें और उसे स्कैन करने दें — बिना टाइप किए कनेक्शन तुरंत हो जाएगा।