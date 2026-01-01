Language
    Flipkart-Amazon दे रहा 65 इंच के Smart TV पर सबसे बड़ी डील्स, लिस्ट में LG, Sony और Samsung भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:00 PM (IST)

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी लंबे वक्त से बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो यह सही मौका हो सकता है। Flipkart और Amazon इस समय 65 इंच के Smart TV पर अब तक की सबसे बड़ी डील्स ऑफर कर रहे हैं। इन ऑफर्स में LG, Sony और Samsung जैसे टॉप ब्रांड्स के प्रीमियम टीवी भी शामिल हैं, जिन पर भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में होम एंटरटेनमेंट को थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए यह डील्स काफी शानदार साबित हो सकती हैं। चलिए इन डील्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    Philips 165 cm (65 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV

    इस लिस्ट का पहला टीवी फिलिप्स का है और अभी Amazon पर 22% डिस्काउंट के बाद सिर्फ ₹45999 में मिल रहा है। इतना ही नहीं, टीवी पर शानदार बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं। जहां IDFC First Bank क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन से आप इस टीवी पर ₹1500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा, नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है।

    realme TechLife 164 cm (65 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV

    इस लिस्ट में अगला टीवी Realme का 65-इंच स्क्रीन साइज वाला मॉडल है, जो अभी Flipkart पर 54% डिस्काउंट के साथ सिर्फ ₹38999 में मिल रहा है। इस टीवी पर Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड और Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5% तक का कैशबैक भी मिल रहा है। इसके अलावा, इस टीवी पर ₹6650 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी उपलब्ध है।

    LG 164 cm (65 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV

    इस लिस्ट में तीसरा टीवी LG का है और अभी Amazon पर 41% डिस्काउंट के बाद सिर्फ ₹62,990 में मिल रहा है। इस टीवी पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन से खरीदने पर ₹1500 का डिस्काउंट और IDFC First बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन से खरीदने पर ₹1000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके अलावा, आप इस टीवी को नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन पर भी खरीद सकते हैं।

    Samsung Crystal 4K Infinity Vision 163 cm (65 inch) Ultra HD (4K)

    इस लिस्ट में अगला टीवी सैमसंग का है और अभी Flipkart पर 28% डिस्काउंट के बाद सिर्फ ₹60990 में मिल रहा है। इस टीवी पर BOB कार्ड EMI ऑप्शन के साथ ₹1500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, जबकि कंपनी अन्य क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से पेमेंट करने पर ₹3000 का डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा, इस टीवी पर ₹6650 का एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिल रहा है।

    Hisense 164 cm (65 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV

    नए साल के मौके पर Amazon इस TV पर शानदार डील दे रहा है, जहां 48% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आप अभी इस TV को ₹41,999 में खरीद सकते हैं। IDFC First Bank क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन और Yes Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ ₹1500 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं।

    SONY Bravia 2 163.9 cm (65 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Google TV

    इस लिस्ट में आखिरी टीवी सोनी का है और यह Flipkart पर 45% डिस्काउंट के बाद सिर्फ ₹69,990 में मिल रहा है। इतना ही नहीं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से पेमेंट करने पर आपको ₹1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है और BoB कार्ड EMI से पेमेंट करने पर ₹1,500 का डिस्काउंट मिलेगा। Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड यूजर्स भी ₹750 का डिस्काउंट ले सकते हैं। यह टीवी नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन पर भी उपलब्ध है।

