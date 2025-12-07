Flipkart-Amazon सेल: 65 इंच के Smart TV पर सबसे बड़ी डील्स, लिस्ट में Sony और Samsung भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप काफी समय से 65 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो फ्लिपकार्ट और अमेजन अभी आपके लिए बेस्ट डील्स लेकर आए हैं। जी हां, अभी एक तरफ फ्लिपकार्ट पर Buy Buy सेल चल रही है, जो 10 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि स्मार्ट टीवी भी बहुत कम कीमत पर मिल रहे हैं।

वहीं, दूसरी तरफ अमेजन पर मेगा टीवी फेस्ट (Mega TV Fest) सेल चल रही है, जहां अमेजन स्मार्ट टीवी पर 65% तक का डिस्काउंट देने का दावा कर रहा है। हमने भी आपके लिए इस दोनों प्लेटफॉर्म से सेल की कुछ सबसे शानदार डील्स को शॉर्टलिस्ट किया है। आइए इन डील्स पर एक नजर डालते हैं...

MOTOROLA 165 cm (65 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV इस लिस्ट में पहला स्मार्ट टीवी मोटोरोला का है, जो 65 इंच का QLED अल्ट्रा HD 4K स्मार्ट टीवी है। इस टीवी की ओरिजिनल कीमत ₹88,399 है, लेकिन अब आप अभी फ्लिपकार्ट की Buy Buy सेल में इस टीवी को ₹40,499 में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, टीवी पर कुछ खास बैंक डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल रहे हैं। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ टीवी पर ₹1250 का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि पुराना टीवी एक्सचेंज करने पर ₹6650 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है।

TCL 65 inches Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV TCL का यह 65 इंच का स्मार्ट टीवी अभी Amazon पर 62% तक के फ्लैट डिस्काउंट के बाद सिर्फ ₹46,990 में मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी इस टीवी पर शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है, जिसमें सभी बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर फ्लैट ₹1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि Axis Bank क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ ₹1250 का डिस्काउंट मिल रहा है। HDFC Bank क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ टीवी पर ₹1500 का डिस्काउंट मिल रहा है।

realme TechLife 164 cm (65 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV लिस्ट में तीसरा टीवी रियलमी कंपनी का है, जो फ्लिपकार्ट सेल में सिर्फ ₹38,499 में मिल रहा है। कंपनी इस टीवी पर 55% का फ्लैट डिस्काउंट भी दे रही है। बैंक ऑफर की बात करें तो SBI क्रेडिट कार्ड और SBI क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ इस टीवी पर ₹1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ इस टीवी पर ₹1250 तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

SONY BRAVIA 2 II 163.9 cm (65 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Google TV अगर आप सोनी जैसे प्रीमियम ब्रांड का स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट SONY BRAVIA 2 स्मार्ट टीवी पर शानदार डील दे रहा है, जहां आप यह टीवी सिर्फ ₹77,990 में खरीद सकते हैं। टीवी पर 39% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से पेमेंट करने पर कंपनी ₹3000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है, जो इसे एक शानदार डील बनाता है। एक्सचेंज ऑफर में कंपनी ₹12,650 तक की एक्सचेंज वैल्यू और ₹6000 तक का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी दे रही है।