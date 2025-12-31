Language
    फोन पर नहीं आ रहे पूरे सिग्नल? जरूर करें ये 5 काम, मिनटों में सुधरेगा नेटवर्क

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    आज भी कई इलाकों में खराब मोबाइल नेटवर्क एक बड़ी समस्या है, जिससे कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट जैसी दिक्कतें आती हैं। यह समस्या डिवाइस या माहौल के कारण भी ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज जहां एक तरफ 6G को लेकर चर्चाएं हो रही हैं तो दूसरी तरफ देश के कई इलाकों में अभी भी 5G सही से नहीं पहुंच पाया है। खराब मोबाइल नेटवर्क आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कॉल ड्रॉप, खराब आवाज, स्लो इंटरनेट या बार-बार नेटवर्क चले जाना जैसी दिक्कतें लोगों को काफी ज्यादा परेशान करती हैं।

    हालांकि कभी-कभी ये समस्या नेटवर्क प्रोवाइडर की नहीं, बल्कि आपके डिवाइस या आस-पास के माहौल की होती है। अगर आपके मोबाइल में पूरा सिग्नल नहीं आ रहा है, तो टेंशन न लें। कुछ आसान तरीके अपनाकर आप इस समस्या को काफी हद तक फिक्स कर सकते हैं।

    एयरप्लेन मोड

    सबसे पहले तो अपने मोबाइल में 10 से 15 सेकंड के लिए एयरप्लेन मोड ऑन करें, फिर उसे ऑफ कर दें। इससे आपका मोबाइल नेटवर्क से फिर से कनेक्ट हो जाएगा और अक्सर सिग्नल अपने आप इस ट्रिक से बेहतर हो जाते हैं।

    फोन करें रीस्टार्ट

    न सिर्फ एयरप्लेन मोड बल्कि फोन को रीस्टार्ट करने से भी नेटवर्क से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें फिक्स हो सकती हैं। रीस्टार्ट करने के बाद मोबाइल सबसे पास वाले टावर से नए सिरे से कनेक्ट हो जाता है। इससे सिग्नल की मजबूती बेहतर हो जाती है।

    सही नेटवर्क मोड सेलेक्ट करें

    अपने मोबाइल की सेटिंग्स में अपना नेटवर्क मोड भी चेक करें। अभी भी देश के कई इलाकों में 5G या 4G कवरेज काफी खराब है। ऐसे मामलों में ऑटो मोड पर रखने के बजाय आप इसे मैन्युअल रूप से 4G या 3G पर सेट करें। इससे कॉल और डेटा की क्वालिटी बेहतर हो सकती है।

    सिम कार्ड क्लीन करें

    कभी-कभी सिम कार्ड पर धूल या गंदगी भी जमा हो सकती है, जिससे नेटवर्क से जुडी समस्या आ सकती है। इसलिए पहले अपना मोबाइल बंद करें। इसके बाद सिम कार्ड निकालें और उसे एक मुलायम कपड़े से क्लीन करें।

    आस-पास का माहौल देखें

    ऐसा भी देखा गया है कि इमारतों के अंदर, बेसमेंट, लिफ्ट या मोटी दीवारों के बीच सिग्नल अक्सर वीक हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कॉल करने या इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए खुली जगह या खिड़की के पास जाने से नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा हो सकता है।

