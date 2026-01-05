इलेक्ट्रिक Vs गैस गीजर: कौन है ज्यादा सेफ? दर्दनाक हादसे से उठा बड़ा सवाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में पंजाब के जालंधर में हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। जन्मदिन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब एक युवती की बाथरूम में नहाते वक्त गीजर से गैस लीक होने के कारण जान चली गई। इस दर्दनाक घटना के बाद एक बार फिर काफी लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि घर के लिए इलेक्ट्रिक गीजर ज्यादा सेफ है या गैस गीजर? ऐसे में अगर आप भी इन दिनों कोई नया गीजर खरीदने की सोच रहे हैं, तो फैसला लेने से पहले दोनों के बारे में अच्छे से जान लें।

गैस गीजर के फायदा और नुकसान बता दें कि गैस गीजर एलपीजी या पीएनजी गैस से चलते हैं। ऐसे गीजर आपको कम वक्त में पानी गर्म कर दे देते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ बड़े जोखिम भी जुड़े हुए हैं। गैस गीजर में गैस पाइप या कनेक्शन से लीकेज का खतरा हर वक्त बना रहता है। बंद बाथरूम में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जमा होने का डर भी बना रहता है।

इसके साथ ही वेंटिलेशन सही न होने पर दम घुटने का जोखिम भी बढ़ जाता है। समय पर सर्विस न होने पर गैस गीजर की वजह से जानलेवा हादसे भी हो सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि छोटे या बंद बाथरूम में लगे गैस गीजर ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।

इलेक्ट्रिक गीजर ज्यादा सुरक्षित विकल्प? दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक गीजर बिजली से चलते हैं, इसलिए इनमें गैस लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। यही कारण है कि इन्हें ज्यादा सेफ माना जाता है। इलेक्ट्रिक गीजर के वैसे तो कई फायदे हैं जैसे गैस लीकेज का कोई खतरा नहीं, एडवांस मॉडल्स में ऑटो कट, थर्मोस्टेट और सेफ्टी वाल्व तक लगे होते हैं।

इसके अलावा कम वेंटिलेशन वाले बाथरूम में भी बेहतर सुरक्षा और मेंटेनेंस में भी आसान होते हैं। हालांकि, वायरिंग या अर्थिंग सही न होने पर इलेक्ट्रिक गीजर से करंट भी लग सकता है, लेकिन यह जोखिम गैस गीजर के मुकाबले कम माना जाता है।