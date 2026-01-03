बाथरूम में गैस गीजर ऑन करके नहाना हो सकता है जानलेवा, डॉक्टरों ने दी ये बड़ी चेतावनी

जागरण संवाददाता, बांदा। सर्दी के मौसम में हर कोई गर्म पानी से स्नान करना चाहता है। ऐसे में इन दिनों ज्यादातर लोग घरों में नहाते समय गैस गीजर का प्रयोग कर रह हैं। कई बार बंद बाथरूम में गैस गीजर चलाकर नहाते समय बनने वाली कार्बन मोनोआक्साइड जानलेवा साबित होती है।

अगर आप बाथरूम में गैस गीजर चालू करके नहाते हैं, तो ऐसा न करें। शाहजहांपुर में नहाते समय गीजर के गैस से बाथरूम में हुई छात्र की मौत की घटना से सबक लेते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। जिले में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तापमान छह डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा है। दिन-दिन भर धूप नहीं निकल रही है। ऐसे में स्नान के समय हर कोई गर्म पानी का प्रयोग करना चाहता है। इसलिए अब ज्यादातर घरों में गैस गीजर का प्रयोग हो रहा है।

दरअसल अधिक सर्दी के समय गर्म पानी से स्नान करना लाभदायक तो है पर गैस गीजर का यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डा. आरके गुप्ता का कहना है कि यदि बाथरूम में वेंटीलेशन की सुविधा नहीं है और आप गैस गीजर आन करके नहाते हैं तो गैस गीजर चलाते समय आक्सीजन की कमी होने लगती है।

कार्बन मोनोआक्साइड गैस बनने लगती है, जिसकी न गंध महसूस होती, न कोई रंग महसूस होता। आमतौर पर लोग लापरवाही ये बरतते हैं कि गीजर आन कर टोंटी से पानी निकलता रहता है और लोग नहाते रहते हैं। और वेंटीलेशन न होने से धीरे-धीरे आक्सीजन कम होने लगती है। हमें इसका एहसास नहीं होता।

जब तक कुछ समझ पाते हैं, तब तक दिमाग पर असर हो जाता है और लोग बेसुध हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद बाहर किसी को पता ही नहीं लगती कि बाथरूम में अंदर क्या हो रहा है और आखिरकार आक्सीजन की कमी व सांस के रास्ते नथूनों व फेफड़ों तक में कार्बन मोनोआक्साइड जाने से जान चली जाती है।

ऑक्सीजन की कमी से फेफड़ों पर पड़ता है असर रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज के वरिष्ठ मनोरोग रोग विशेषज्ञ डा. हिमांशु सिंह बताते हैं कि जब हमारे रक्त में आक्सीजन का स्तर कम होने लगता है तो हाइपोक्सिमिया हो जाता है। इसका फेफड़ों, हार्ट और दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। चूंकि शरीर के सारे टिश्यू तक आक्सीजन का पहुंचना जरूरी है।

हापोक्सिमिया होते ही आपके शरीर में आक्सीजन पहुंचना कम होने लगती है। ऐसे हालात में हम बुरी तरह से थक जाते हैं। फेफड़े प्रभावित होने लगते हैं। शरीर नीला पड़ने लगता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है और जान चली जाती है।