20 हजार रुपये से कम में बेस्ट हैं ये स्मार्टफोन, कब खरीदना चाहिए नया फोन?

आजकल 20 हजार रुपये के बजट में स्मार्टफोन लोकप्रिय हैं। लोग इनका उपयोग पढ़ाई गेमिंग और फोटोग्राफी के लिए करते हैं। इस रेंज में प्रीमियम डिजाइन दमदार बैटरी फास्ट चार्जिंग और 5जी कनेक्टिविटी मिलती है। रियलमी पी4 में 7000 एमएएच बैटरी है। सैमसंग गैलेक्सी ए17 5जी बैलेंस्ड परफार्मेंस देता है। मोटो जी96 5जी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में 20 हजार रुपये का बजट स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। आज स्मार्टफोन का लोग पढ़ाई, इंटरनेट मीडिया, गेमिंग और यहां तक कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए भी उपयोग करते हैं। ऐसे में सही फोन चुनना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपका बजट 20 हजार रुपये तक का है, तो बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। इस रेंज में आपको प्रीमियम डिजाइन, दमदार बैटरी, फास्ट चार्जिंग, बेहतरीन कैमरा और 5जी कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स आसानी से मिल जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रियलमी पी 4 अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जिसमें लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग की सुविधा हो, तो 20,000 रुपये से कम की रेंज में यह फोन आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। इसमें 7000 एमएएच की बड़ी बैटरी है, जो पूरे दिन हैवी यूज में भी आपका साथ देती है। इसके अलावा, 80 वॉट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग से बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें 144 हर्ट्ज हाइपर ग्लो एमोलेड स्क्रीन दी गई है, जो गेमिंग और वीडियो देखने के लिए अच्छा है।

स्पेसिफिकेशंस डिस्प्ले : 6.82 इंच एमोलेड, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट

6.82 इंच एमोलेड, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोसेसर : मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8300 रैम/स्टोरेज 8 जीबी/12 जीबी, 12 जीबी/256जीबी

मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8300 रैम/स्टोरेज 8 जीबी/12 जीबी, 12 जीबी/256जीबी कैमरा : 64 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी ट्रिपल रियर कैमरा, 16 एमपी फ्रंट कैमरा

64 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी ट्रिपल रियर कैमरा, 16 एमपी फ्रंट कैमरा बैटरी : 7000एमएएच, 80 वॉट फास्ट चार्जिंग

7000एमएएच, 80 वॉट फास्ट चार्जिंग ओएस : एंड्रायड 15 आधारित रियलमी यूआई सैमसंग गैलेक्सी ए17 5जी यह उन लोगों के लिए है, जो भरोसेमंद ब्रांड और बैलेंस्ड परफार्मेंस वाला फोन चाहते हैं। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जो डे-लाइट फोटोग्राफी में बढ़िया है। साथ ही, 5000 एमएएच बैटरी और एग्जिनास 1330 प्रोसेसर इसे डेली यूज के लिए परफेक्ट फोन बनाता है।

स्पेसिफिकेशंस डिस्प्ले : 6.6 इंच सुपर एमोलेड, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट

6.6 इंच सुपर एमोलेड, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोसेसर : एग्जिनास 1330

एग्जिनास 1330 रैम/स्टोरेज : 6 जीबी / 128जीबी, 8जीबी/256जीबी

6 जीबी / 128जीबी, 8जीबी/256जीबी कैमरा : 50 एमपी + 8 एमपी + 2एमपी ट्रिपल रियर, 16 एमपी फ्रंट कैमरा

50 एमपी + 8 एमपी + 2एमपी ट्रिपल रियर, 16 एमपी फ्रंट कैमरा बैटरी : 5000एमएएच, 25वॉट फास्ट चार्जिंग

5000एमएएच, 25वॉट फास्ट चार्जिंग ओएस : एंड्रायड 15 आधारित वन यूआई मोटो जी 96 5जी मोटोरोला का यह फोन खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और स्टाक एंड्रायड का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें 144 हर्ट्ज पी-ओलेड कर्ल्ड डिस्प्ले है। स्नैपड्रैगन 7एस जेन 2 प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए ठीक है।

स्पेसिफिकेशंस डिस्प्ले : 6.7 इंच पी-ओएलइडी, 144 हर्ट्ज, कर्ल्ड स्क्रीन

6.7 इंच पी-ओएलइडी, 144 हर्ट्ज, कर्ल्ड स्क्रीन प्रोसेसर : स्नैपड्रैगन 7 एस जेन 2

स्नैपड्रैगन 7 एस जेन 2 रैम/स्टोरेज : 8 जीबी/128जीबी, 12 जीबी/256जीबी

8 जीबी/128जीबी, 12 जीबी/256जीबी कैमरा : 50 एमपी ओआइएस + 8 एमपी अल्ट्रा वाइड, 32 एमपी फ्रंट कैमरा

50 एमपी ओआइएस + 8 एमपी अल्ट्रा वाइड, 32 एमपी फ्रंट कैमरा बैटरी : 5000एमएएच, 68वॉट फास्ट चार्जिंग आइकू जेड 10आर इसमें 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है जो गेमिंग और हाई ग्राफिक्स के लिए बढ़िया है। 50 एमपी प्राइमरी रियर कैमरा और 32एमपी फ्रंट कैमरा फोटोग्राफी को बेहतरीन बनाते हैं। साथ ही 5700एमएएच की बड़ी बैटरी और 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

स्पेसिफिकेशंस डिस्प्ले : 6.78 इंच एमोलेड, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट

6.78 इंच एमोलेड, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोसेसर : स्नैपड्रैगन 7 जेन 3

स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 रैम/स्टोरेज : 8 जीबी/128 जीबी, 12जीबी/256जीबी

8 जीबी/128 जीबी, 12जीबी/256जीबी कैमरा : 50 एमपी + 2एमपी डुअल रियर, 32एमपी फ्रंट कैमरा

50 एमपी + 2एमपी डुअल रियर, 32एमपी फ्रंट कैमरा बैटरी : 5700 एमएएच, 44वॉट फास्ट चार्जिंग

5700 एमएएच, 44वॉट फास्ट चार्जिंग ओएस : एंड्रायड 15 आधारित यूआई वीवो टी4आर वीवो का यह प्रीमियम डिजाइन वाला फोन है, जिसमें कर्ल्ड एमोलेड डिस्प्ले और बढ़िया कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 एमपी डुअल रियर कैमरा सेटअप और 32 एमपी फ्रंट कैमरा है। साथ ही, 5700 एमएएच बैटरी और 44 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है।

कब चेंज करें अपना फोन? अगर आपके फोन में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगें, तो समझ जाएं कि अब फोन बदलने का समय आ गया है। बैटरी जल्दी खत्म होना: अगर फोन आधे दिन भी बिना चार्ज किए नहीं चल पा रहा, तो यह फोन चेंज करने का एक बड़ा संकेत है। अगर बैटरी रिप्लेस करने से भी फर्क न पड़े, तो फिर नया फोन लेना ही सही रहेगा।