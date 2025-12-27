चाहिए लंबा चलने वाला फोन, ये हैं 7000mAh की बड़ी बैटरी वाले हैंडसेट्स; कीमत 15 हजार से कम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आजकल फोन के फीचर्स और उससे लोगों का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लगभग हर वक्त लोग फोन हाथ में लिए हुए रहते हैं। ऐसे में बैटरी भी तेजी से खत्म होती है। लोगों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए आजकल स्मार्टफोन कंपनियों भी फोन में बड़ी बैटरी ऑफर करती है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी के जरिए अब स्लिम फोन में भी बड़ी बैटरी देना संभव हो गया है। अगर आप ऐसे शख्स हैं जो बड़ी बैटरी वाले फोन की तलाश में हैं। तो हम यहां आपको 7,000mAh की बैटरी वाले ऐसे फोन्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं तो 15 हजार से कम कीमत में आते हैं।

Realme Narzo 90x 5G फिलहाल फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन का 6GB रैम और 128GB वेरिएंट 13,863 रुपये में मिल रहा है। ये स्मार्टफोन 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.80-इंच (720 x 1,570 पिक्सल) LCD डिस्प्ले, 6nm MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 50-मेगापिक्सल Sony IMX852 मेन कैमरा और 7,000mAh की बैटरी के साथ आता है। साथ ही यहां 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Motorola G57 Power 5G Flipkart से इस स्मार्टफोन के 8GB रैम र 128GB स्टोरेज वेरिएंट को अभी 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। ये फोन Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर, 6.72-इंच फुल HD+ डिस्प्ले , 50MP + 8MP रियर कैमरा सेटअप और 7000mAh की बैटरी के साथ आता है। साथ ही यहां TurboPower 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।