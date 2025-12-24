सिर्फ चार्जिंग ही नहीं, आपके स्मार्टफोन का Type-C पोर्ट करता है ये 5 जबरदस्त काम 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भी बहुत से लोग अपने मोबाइल के Type-C पोर्ट को सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यह पोर्ट सिर्फ चार्जिंग तक सिमित नहीं है बल्कि ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पोर्ट है, जो फोन की कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देता है। इससे आप अपने डिवाइस को पावरबैंक, डेटा ट्रांसफर, मिनी लैपटॉप और यहां तक कि स्ट्रीमिंग डिवाइस समेत कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।आइये Type-C पोर्ट के बड़े फायदे जानते हैं।

फोन को पावर बैंक बनाएं आजकल बहुत से फोन 7000mAh या उससे भी बड़ी बैटरी के साथ आने लगे हैं जिसमें रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर मिलने लगा है। ऐसे में अगर आपके पास पावरबैंक नहीं है तो आप अपने फोन को ही पावरबैंक बना सकते हैं। Type-C टू Type-C केबल का यूज करके आप अपने फोन से ईयरबड्स, स्मार्टवॉच या किसी दूसरे फोन को भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपके डिवाइस में ये सुविधा हो।

फास्ट डेटा ट्रांसफर बहुत से लोग आजकल सिर्फ AirDrop या Quick Share से बड़ी फाइलें शेयर करते हैं, लेकिन कभी-कभी यह स्लो लग सकता है। ऐसे में आप फोन के Type-C पोर्ट के जरिए दो स्मार्टफोन को C-to-C केबल से कनेक्ट करके हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं।

फोन को बनाएं लैपटॉप डिवाइस में Type-C पोर्ट के जरिए आप फोन एक Mini-Laptop में भी बदल सकते हैं। सैमसंग के प्रीमियम फोन में तो सैमसंग डेस्क मोड भी मिलता है जो डिवाइस को एक लैपटॉप में भी बदल सकता है। Bluetooth डोंगल या Type-C OTG की मदद से आप फोन से वायरलेस कीबोर्ड और माउस भी जोड़ सकते हैं।

टीवी पर करें स्ट्रीम Type-C पोर्ट आपको फोन की स्क्रीन टीवी पर स्ट्रीम करने की सुविधा भी देता है। आपको इसके लिए बस एक Type-C to HDMI केबल की जरूरत पड़ेगी। फोन को एक बार कनेक्ट करने के बाद आप फोन की स्क्रीन को टीवी पर मिरर कर देखन सकते हैं।