आपने तो नहीं किया फर्जी DigiLocker इंस्टॉल, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं चोरी, कैसे करें असली-नकली की पहचान?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी DigiLocker एप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारत सरकार द्वारा जारी इस भरोसेमंद डिजिटल वॉलेट एप में आपको कई सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर RC, आधार, PAN, मार्कशीट जैसे कई सेंसिटिव डाक्यूमेंट्स सेफ रख सकते हैं, लेकिन इन दिनों साइबर अपराधी असली एप जैसा दिखने वाला फर्जी DigiLocker एप बनाकर लोगों का डेटा, पहचान और बैंकिंग जानकारी चुरा रहे हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने भी इसे लेकर एक चेतावनी जारी की थी कि गूगल प्ले स्टोर पर कई नकली DigiLocker एप मौजूद हैं, जिनका मकसद सिर्फ धोखाधड़ी है। चलिए पहले जानते हैं कि फर्जी DigiLocker ऐप के क्या-क्या जोखिम हो सकते हैं...