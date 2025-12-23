क्या है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट? कितना सुरक्षित है और ठंड में इसे कैसे इस्तेमाल करें: इन 7 गलतियों से जरूर बचें
कड़ाके की ठंड में रूम हीटर के बजाय इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एक सुरक्षित, सुविधाजनक और ऊर्जा-बचत विकल्प है। यह पतले हीटिंग तारों से काम करता है औ ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे बचने के लिए बहुत से लोग अपने घरों में रूम हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिवाइस तेजी से गर्मी तो देते हैं, लेकिन बिजली का बिल भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे में अब कुछ लोग इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल करने लगे हैं जो पिछले कुछ सालों में एक सस्ता, सुविधाजनक और एनर्जी-सेविंग विकल्प बनकर सामने आया है।
हालांकि इसके इस्तेमाल के दौरान सभी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या ये पूरी तरह सेफ है? ये ब्लैंकेट कितनी बिजली खपत करता है? और इसे सही तरीके से कैसे यूज किया जाए? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं...
क्या है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और कैसे करता है काम?
आसान शब्दों में समझें तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एक खास तरफ का कंबल है जिसके अंदर पतले हीटिंग वायर लगे होते हैं। जैसे ही आप इसे बिजली से कनेक्ट करते हैं, तो ये वायर गर्म होकर ब्लैंकेट की पूरी सतह पर समान रूप से हीट फैलाते हैं। इसमें लगा थर्मोस्टेट तापमान को कंट्रोल करता है ताकि ओवरहीटिंग न हो। आजकल के एडवांस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में फाइबरग्लास वायर, इंफ्रारेड हीटिंग, मल्टी-लेयर इंसुलेशन जैसी तकनीकें दी जाती हैं, जिससे ये पहले की तुलना में काफी ज्यादा सेफ और एनर्जी-एफिशिएंट बन गए हैं।
इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का सही इस्तेमाल कैसे करें?
सबसे पहले इस ब्लैंकेट को बिस्तर पर सीधा फैलाकर उसके पर बेडशीट बिछाएं। सोने से 10 से 15 मिनट पहले लो हीट मोड पर इसे ऑन कर दें ताकि बिस्तर गर्म हो जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोते समय इसे या तो बंद कर दें या सबसे कम टेम्परेचर पर सेट कर दें।
इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कितनी बिजली करता है खर्च?
ज्यादातर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट 100 से 150 वॉट की पावर पर चलते हैं। ऐसे में अगर आप 150 वॉट का ब्लैंकेट हर दिन 6 घंटे, 4 महीनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो कुल बिजली खपत लगभग 108 यूनिट होगी। जबकि इसके मुकाबले दूसरी तरफ रूम हीटर 1500 से 2000 वॉट तक बिजली खपत करते हैं, जिससे रोजाना 7.5 से 10 यूनिट तक बिजली खर्च हो सकती है, यानी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बिजली बिल के मामले में काफी ज्यादा किफायती है।
क्या रातभर इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट?
आजकल मार्केट में जो नए एडवांस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आ रहे हैं उनमें कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। जैसे ऑटो शट-ऑफ, थर्मोस्टेट कंट्रोल और ओवरहीट प्रोटेक्शन इसे काफी सेफ बना देते हैं। अगर ब्लैंकेट अच्छी क्वालिटी का है और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इसे रातभर लो हीट पर चलाना सुरक्षित माना जाता है। हालांकि फिर भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि सोने से पहले बिस्तर गर्म कर लें और सोते समय इसे ऑफ करना या लो मोड पर रखना ज्यादा अच्छा है।
इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इस्तेमाल करते समय इन 7 गलतियों से बचें
- सबसे पहले तो ब्लैंकेट को फोल्ड करके न चलाएं।
- कभी भी गीले ब्लैंकेट में प्लग न लगाएं।
- तार जला हो या टूटा दिखे तो तुरंत इसे ऑफ कर दें।
- ब्लैंकेट इस्तेमाल के बाद हमेशा प्लग निकाल दें।
- कभी भी ब्लैंकेट पर भारी सामान न रखें।
- गीले बेड पर भी ब्लैंकेट न बिछाएं।
- इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट पानी से न धोएं। इसके लिए पहले कंपनी की गाइडलाइन पढ़ें।
यह भी पढ़ें- ठंड में गीजर ने बढ़ा दी परेशानी? पानी देर से हो रहा है गर्म तो जान लें वजह और समाधान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।