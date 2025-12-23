क्या है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट? कितना सुरक्षित है और ठंड में इसे कैसे इस्तेमाल करें: इन 7 गलतियों से जरूर बचें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे बचने के लिए बहुत से लोग अपने घरों में रूम हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिवाइस तेजी से गर्मी तो देते हैं, लेकिन बिजली का बिल भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे में अब कुछ लोग इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल करने लगे हैं जो पिछले कुछ सालों में एक सस्ता, सुविधाजनक और एनर्जी-सेविंग विकल्प बनकर सामने आया है।

हालांकि इसके इस्तेमाल के दौरान सभी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या ये पूरी तरह सेफ है? ये ब्लैंकेट कितनी बिजली खपत करता है? और इसे सही तरीके से कैसे यूज किया जाए? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं...

क्या है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और कैसे करता है काम? आसान शब्दों में समझें तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एक खास तरफ का कंबल है जिसके अंदर पतले हीटिंग वायर लगे होते हैं। जैसे ही आप इसे बिजली से कनेक्ट करते हैं, तो ये वायर गर्म होकर ब्लैंकेट की पूरी सतह पर समान रूप से हीट फैलाते हैं। इसमें लगा थर्मोस्टेट तापमान को कंट्रोल करता है ताकि ओवरहीटिंग न हो। आजकल के एडवांस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में फाइबरग्लास वायर, इंफ्रारेड हीटिंग, मल्टी-लेयर इंसुलेशन जैसी तकनीकें दी जाती हैं, जिससे ये पहले की तुलना में काफी ज्यादा सेफ और एनर्जी-एफिशिएंट बन गए हैं।

इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का सही इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले इस ब्लैंकेट को बिस्तर पर सीधा फैलाकर उसके पर बेडशीट बिछाएं। सोने से 10 से 15 मिनट पहले लो हीट मोड पर इसे ऑन कर दें ताकि बिस्तर गर्म हो जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोते समय इसे या तो बंद कर दें या सबसे कम टेम्परेचर पर सेट कर दें।

इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कितनी बिजली करता है खर्च? ज्यादातर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट 100 से 150 वॉट की पावर पर चलते हैं। ऐसे में अगर आप 150 वॉट का ब्लैंकेट हर दिन 6 घंटे, 4 महीनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो कुल बिजली खपत लगभग 108 यूनिट होगी। जबकि इसके मुकाबले दूसरी तरफ रूम हीटर 1500 से 2000 वॉट तक बिजली खपत करते हैं, जिससे रोजाना 7.5 से 10 यूनिट तक बिजली खर्च हो सकती है, यानी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बिजली बिल के मामले में काफी ज्यादा किफायती है।