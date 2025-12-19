ठंड में गीजर ने बढ़ा दी परेशानी? पानी देर से हो रहा है गर्म तो जान लें वजह और समाधान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों देशभर के कई इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिससे घरों में गर्म पानी की जरूरत बढ़ गई है। लेकिन, अगर आपका गीजर पानी गर्म करने में ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे न सिर्फ आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, बल्कि बिजली की खपत भी बढ़ रही है और यह सीधे आपके गीजर की लाइफ पर भी असर डाल सकता है। हालांकि ऐसी समस्या उस वक्त देखने को मिलती है जब गीजर के अंदर के पार्ट्स में खराबी या मेंटेनेंस की कमी होती है। चलिए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं और इसके कारणों और समाधानों पर बात करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हीटिंग एलिमेंट चेक करें अगर आपका गीजर पानी गर्म करने में ज्यादा समय ले रहा है, तो सबसे पहले आपको हीटिंग एलिमेंट चेक करना चाहिए, क्योंकि गीजर के अंदर इसका सबसे जरूरी रोल होता है। यह एलिमेंट पानी को गर्म करता है, लेकिन समय के साथ पानी में मौजूद कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स एलिमेंट पर जमा हो जाते हैं।

इसकी वजह से अक्सर एलिमेंट को पानी गर्म करने में ज्यादा समय लगता है और बिजली भी ज्यादा खर्च होती है। कुछ मामलों में, एलिमेंट खराब भी हो सकता है। इसलिए, अगर आपका गीजर धीरे काम कर रहा है, तो सबसे पहले आपको हीटिंग एलिमेंट चेक करना चाहिए।

टैंक की डी-स्केल सर्विस गीजर में सिर्फ हीटिंग एलिमेंट ही नहीं, बल्कि कभी-कभी गीजर टैंक के अंदर मिनरल्स की एक मोटी परत भी जम जाती है, जिससे हीटिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए, सर्दियों से पहले हर साल अपने गीजर की सर्विस जरूर करवाएं। डी-स्केलिंग के दौरान टैंक के अंदर जमा गंदगी को साफ करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है।