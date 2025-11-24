गीजर भी चलाइए और बिजली भी बचाइए: ये स्मार्ट तरीके अपनाकर कम करें बिल
सर्दियों में गीजर का उपयोग बढ़ने से बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। कुछ आसान तरीकों जैसे टाइमर का उपयोग, सही तापमान का चुनाव और 5 स्टार रेटिंग वाले गीजर का चयन करके बिजली की खपत को कम किया जा सकता है। इन उपायों से आप गीजर का इस्तेमाल भी कर पाएंगे और बिजली बिल में भी बचत कर पाएंगे।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही हर घर में गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में गीजर का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है, लेकिन गीजर के ज्यादा इस्तेमाल से बिजली का बिल भी लगातार बढ़ता है। बहुत से लोग तो ये मान लेते हैं कि गीजर इस्तेमाल करने से बिजली का बिल जरूर बढ़ेगा। लेकिन आज हम आपको कुछ स्मार्ट तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी बिजली की खपत कम कर सकते हैं और आसानी से गीजर इस्तेमाल कर सकते हैं और हर महीने अपने बिजली के बिल में काफी बचत कर सकते हैं।
टाइमर या स्मार्ट स्विच का यूज
अगर गीजर पूरे दिन चलता रहेगा, तो इससे बिजली का बिल जरूर बढ़ेगा। लेकिन, आप टाइमर या स्मार्ट प्लग का इस्तेमाल करके अपने गीजर को स्मार्ट बना सकते हैं। इससे गीजर सिर्फ तय समय पर ही चालू रहेगा और बिजली बर्बाद नहीं होगी। आप इसे सुबह नहाने से 15-20 मिनट पहले चालू कर सकते हैं और इस्तेमाल के बाद बंद कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत बिजली बचेगी।
सही टेम्परेचर करें सेट
बहुत से लोग अपने गीजर को ज्यादा तापमान पर सेट करके छोड़ देते हैं, जिससे बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान सही रहता है। इससे पानी ठीक से गर्म होता है और बिजली भी बचती है।
5 स्टार रेटिंग
अगर आप कोई नया गीजर खरीद रहे हैं, तो कम से कम 4 या 5 स्टार BEE रेटिंग वाला गीजर खरीदें। ऐसे गीजर कम बिजली खर्च करते हैं और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस भी देते हैं। शुरुआत में ये थोड़े महंगे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये आपके बिजली के बिल में काफी बचत करने में आपकी मदद करेंगे।
