8000mAh बैटरी और 200MP कैमरा वाले दो शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HONOR जल्द ही अपनी नई HONOR 500 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी 24 नवंबर को चीन में लॉन्च करेगी। इस सीरीज के तहत दो डिवाइस HONOR 500 और HONOR 500 Pro को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि HONOR 500 सीरीज में 200MP पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कैमरा मिलेगा। साथ ही फोन में क्रिस्टल-क्लियर फ्लैट स्क्रीन होगी। चलिए जानें डिवाइस में और क्या होगा खास...

HONOR 500 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन पहले प्रो मॉडल के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.55-इंच का FHD+ OLED स्क्रीन मिलेगा। जिसके साथ 120Hz डिस्प्ले, 3840Hz PWM डिमिंग और ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिलेगा। साथ ही फोन में 12GB / 16GB LPDDR5X रैम, 256GB / 512GB / 1TB स्टोरेज Android 16-बेस्ड MagicOS 9.0 मिलेगा।

कैमरा की बात करें तो फोन में 1/4″ सेंसर वाला 200MP कैमरा, f/1.8 अपर्चर, OIS, 12MP ऑटोफोकस अल्ट्रा-वाइड कैमरा f/2.2 अपर्चर, मैक्रो, 50MP IMX856 3X पोर्ट्रेट टेलीफोटो कैमरा, OIS, f/2.4 अपर्चर, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिलेगा। सामने की तरफ डिवाइस में 50MP फ्रंट कैमरा होगा जिसका f/2.0 अपर्चर होगा। डिवाइस में 8000mAh की बैटरी, 80W सुपरचार्ज फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।

HONOR 500 के संभावित स्पेसिफिकेशन सीरीज के नॉन प्रो HONOR 500 में आपको 6.55-इंच का FHD+ OLED 120Hz डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही इस डिवाइस में 3.2GHz तक ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट मिलेगा। साथ ही इस फोन में भी 12GB / 16GB LPDDR5X रैम, 256GB / 512GB / 1TB स्टोरेज

Android 16-बेस्ड MagicOS 9.0 मिलेगा।