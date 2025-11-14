200MP कैमरा और 8000mAh बैटरी के साथ Honor का फोन होगा लॉन्च, जानें और क्या होंगी खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor 500 सीरीज के स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होने वाले हैं। इस सीरीज के दो स्मार्टफोन Honor 500 और Honor 500 Pro को मार्केट में उतारा जाएगा। लॉन्च से पहले ऑनर के प्रो स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन्स सामने आई हैं। अपकमिंग Honor 500 Pro स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 6.55-इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। ऑनर का यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 16GB तक रैम के साथ पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि Honor 500 Pro में 8,000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Honor 500 Pro की संभावित स्पेसिफिकेशन्स चाइनीज टिपस्टर Digital Chat Station ने अपकमिंग Honor 500 Pro स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। ऑनर के इस फोन में आर-एंगल मेटल फ्रेम दिया जाएगा। इस फोन में 6.55-इंच (1,264 x 2,736 पिक्सल) फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है।

अपकमिंग Honor 500 Pro स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जाएगा। यह फोन 16GB तक रैम और 1TB तक की स्टोरेज के साथ पेश किया जाएगा। टिपस्टर ने दावा किया है कि इस फोन में एनर्जी मैनेजमेंट के लिए C1, RF चिप और E2 चिप दिया जाएगा।