    200MP कैमरा और 8000mAh बैटरी के साथ Honor का फोन होगा लॉन्च, जानें और क्या होंगी खूबियां

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    Honor 500 सीरीज के स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होंगे, जिसमें Honor 500 Pro प्रमुख है। इस फोन में 6.55-इंच 120Hz डिस्प्ले, क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite चिपसेट और 16GB तक रैम मिलेगी। इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी, 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट तथा 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होने की उम्मीद है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor 500 सीरीज के स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होने वाले हैं। इस सीरीज के दो स्मार्टफोन Honor 500 और Honor 500 Pro को मार्केट में उतारा जाएगा। लॉन्च से पहले ऑनर के प्रो स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन्स सामने आई हैं। अपकमिंग Honor 500 Pro स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 6.55-इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। ऑनर का यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 16GB तक रैम के साथ पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि Honor 500 Pro में 8,000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी।

    Honor 500 Pro की संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    चाइनीज टिपस्टर Digital Chat Station ने अपकमिंग Honor 500 Pro स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। ऑनर के इस फोन में आर-एंगल मेटल फ्रेम दिया जाएगा। इस फोन में 6.55-इंच (1,264 x 2,736 पिक्सल) फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है।

    अपकमिंग Honor 500 Pro स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जाएगा। यह फोन 16GB तक रैम और 1TB तक की स्टोरेज के साथ पेश किया जाएगा। टिपस्टर ने दावा किया है कि इस फोन में एनर्जी मैनेजमेंट के लिए C1, RF चिप और E2 चिप दिया जाएगा।

    कैमरा की बात करें तो ऑनर के इस फोन में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस मिलेगा। टिप्सटर का दावा है कि स्टैकिंग की कमी के कारण प्रोटोटाइप की तुलना में ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस कुछ कम हो सकता है। बताया जा रहा है कि Honor 500 Pro का कैमरा डेको Apple की तरह ही कोल्ड-कार्विंग प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। इस फोन में 3डी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। इसके साथ ही फोन में सिलिकन टेक्नोलॉजी वाली 8000mAh की बैटरी मिल सकती है। यह फोन 80W वायर्ड कैमरा और 50W वायरलैस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है।

