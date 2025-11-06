200MP कैमरा, 8000mAh बैटरी और 100W चार्जिंग के साथ जल्द लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor जल्द ही अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Honor 500 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। इस सीरीज के तहत कंपनी दो स्मार्टफोन Honor 500 और Honor 500 Pro लॉन्च करेगा। इन दोनों में से एक स्मार्टफोन मॉडल नंबर MEY-AN00 के साथ गीकबेंच डेटाबेस में स्नैपड्रैगन 8-सीरीज चिपसेट के साथ स्पॉट किया गया है। सोशल मीडिया साइट Weibo पर ऑनर के इंजीनियर ने बताया कि यह Honor 500 स्मार्टफोन है। ऑनर के इस फोन में 200MP के दो कैमरा लेंस और 100W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

दमदार प्रोसेसर के साथ करेंगे एंट्री Honor 500 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन क्वालकॉम के चिपसेट के साथ एंट्री करेंगे। Honor 500 स्मार्टफोन के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसमें स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ ही Honor 500 Pro के बारे में कहा जा रहा है कि यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

इस सीरीज के दोनों स्मार्टफोन में यूजर्स को बड़ी 8000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। दोनों स्मार्टफोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही प्रो वेरिएंट में यूजर्स को वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इस सीरीज के दोनों फोन में यूजर्स को IP68, IP69 की रेटिंग देखने को मिल सकती है। यानी दोनों फोन ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी के मामले में जबरदस्त होंगे।