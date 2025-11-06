200MP कैमरा, 8000mAh बैटरी और 100W चार्जिंग के साथ जल्द लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन
Honor जल्द ही Honor 500 सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसमें Honor 500 और Honor 500 Pro शामिल हैं। Honor 500 में स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर और 200MP का डुअल कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है। वहीं, Honor 500 Pro में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, ट्रिपल कैमरा सेटअप और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। दोनों फोन में 100W फास्ट चार्जिंग और IP68/IP69 रेटिंग भी मिलेगी।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor जल्द ही अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Honor 500 सीरीज को लॉन्च करने वाला है। इस सीरीज के तहत कंपनी दो स्मार्टफोन Honor 500 और Honor 500 Pro लॉन्च करेगा। इन दोनों में से एक स्मार्टफोन मॉडल नंबर MEY-AN00 के साथ गीकबेंच डेटाबेस में स्नैपड्रैगन 8-सीरीज चिपसेट के साथ स्पॉट किया गया है। सोशल मीडिया साइट Weibo पर ऑनर के इंजीनियर ने बताया कि यह Honor 500 स्मार्टफोन है। ऑनर के इस फोन में 200MP के दो कैमरा लेंस और 100W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।
दमदार प्रोसेसर के साथ करेंगे एंट्री
Honor 500 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन क्वालकॉम के चिपसेट के साथ एंट्री करेंगे। Honor 500 स्मार्टफोन के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसमें स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ ही Honor 500 Pro के बारे में कहा जा रहा है कि यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है।
इस सीरीज के दोनों स्मार्टफोन में यूजर्स को बड़ी 8000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। दोनों स्मार्टफोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही प्रो वेरिएंट में यूजर्स को वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इस सीरीज के दोनों फोन में यूजर्स को IP68, IP69 की रेटिंग देखने को मिल सकती है। यानी दोनों फोन ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी के मामले में जबरदस्त होंगे।
200 मेगापिक्सेल का होगा प्राइमरी कैमरा
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Honor 500 सीरीज में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। Honor 500 स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का होगा। Honor 500 Pro की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ अल्ट्रा-वाइड लेंस और 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा। डिस्प्ले को लेकर कहा जा रहा है कि इन दोनों फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED पैनल दिया जाएगा, जिसका साइज 6.5 इंच होगा।
