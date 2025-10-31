गजब! इस स्मार्टफोन में मिलेंगे 200MP वाले दो कैमरा, पूरी तरह से बदल जाएगी मोबाइल से फोटोग्राफी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei एक बार फिर से स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाने को तैयार है। रिपोर्ट्स की मानें तो दिग्गज टेक कंपनी 200 मेगापिक्सल के दो कैमरे वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन के जरिए कंपनी स्मार्टफोन फोटोग्राफी को पूरी तरह से अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा, जिसमें ऐसा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि यह फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है।

200MP वाले दो कैमरा इस अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर टिपस्टर Digital Chat Station ने Weibo पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि हुवावे के अपकमिंग स्मार्टफोन में 200MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। हांलाकि इस पोस्ट में हुवावे का नाम नहीं है लेकिन इसमें एक इमोजी शेयर किया है, जो ब्रांड के साथ जुड़ा है। इससे हिंट मिलता है कि यह अपकमिंग फोन हुवावे का हो सकता है।

Gizmochina ने रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि यह अपकमिंग स्मार्टफोन Huawei Pura 90 Ultra हो सकता है। हुवावे का यह फोन हाल में लॉन्च हुए Pura 80 Ultra का सक्सेसर होगा। इस फोन को कंपनी ने इसी साल जून में लॉन्च किया था। इसका प्राइमरी कैमरा 1 इंच वाला 50MP है, जो Huawei के XMAGE प्रोसेसिंग का लेंस है। अगर यह सच होता है कि अपकमिंग Pura फ्लैगशिप स्मार्टफोन मोबाइल फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है।

इसके साथ ही Weibo पर एक ओर पोस्ट में दावा किया गया है कि कंपनी Pura 90 Pro+ और Pura 90 Ultra के कैमरा सेटअप को टेस्ट कर रही है। अगर ऐसा है तो यह हुवावे का पहला फोन होगा 200MP की लिमिट से ज्यादा का कैमरा सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही यह सैमसंग और दूसरी स्मार्टफोन कंपनियों के लिए डुअल-सेंसर मोबाइल कैमरा सेटअप में मील का पत्थर होगा।