Samsung Galaxy S26 Ultra कब होगा लॉन्च? 200MP कैमरा, नया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस स्मार्टफोन में इस बार नया डिजाइन, बेहतर कैमरे और परफॉर्मेंस में भी बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ गैलेक्सी S26 प्लस और गैलेक्सी S26 प्रो को लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सैमसंग इस बार 'एज' को बंद करके S26 प्लस को अपनी जगह पर फिर से ला सकता है। चलिए जानते हैं कि इस बार गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में क्या-क्या खास हो सकता है।

Samsung Galaxy S26 Ultra: संभावित डिजाइन और डिस्प्ले आगामी गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का डिजाइन इस बार थोड़ा बदला हुआ हो सकता है जिसकी जानकारी एंड्रॉइड हेडलाइंस की एक रिपोर्ट में भी दी गई है। इस बार फोन के कोने ज्यादा राउंड हो सकते हैं, जो फोन को एक रिफाइंड लुक देगा। हालांकि इस बार कैमरा लेआउट में बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां चार में से तीन लेंस अब एक माइक्रो-राइजड वर्टीकल पर होंगे, जो इसे एक अलग डिजाइन देंगे। इस बार नया वाला फोन S25 अल्ट्रा के 8.2 मिमी की तुलना में 7.9 मिमी पतला हो सकता है। डिवाइस में 6.9-इंच M14 OLED डिस्प्ले मिल सकती है।

Samsung Galaxy S26 Ultra: संभावित कैमरा और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भी सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में 200-मेगापिक्सल का सोनी सेंसर मिल सकता है, जो S25 अल्ट्रा में इस्तेमाल किए गए ISOCELL सेंसर की जगह ले सकता है। बाकी कैमरा की बात करें तो इसमें 50-मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा-वाइड लेंस, 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 12-मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिल सकता है।

फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है जो अभी लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। साथ ही फोन में 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। हालांकि इस बार फोन में 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ थोड़ी बड़ी 5500 mAh की बैटरी मिल सकती है।