आधार-पैन लिंक करने का आज आखिरी मौका! मोबाइल से अभी करें ये पूरा प्रोसेस, स्टेटस भी ऐसे देखें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने का आज आपके पास आखिरी मौका है। जी हां, 31 दिसंबर 2025 यानी आज इसका अंतिम दिन है। जिन भी पैन कार्ड होल्डर्स ने अब तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए ये लास्ट चांस है। सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन कार्ड अपने आप निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।

निष्क्रिय पैन को अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड कल से 'बेकार' हो जाएगा। न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और न ही केवाईसी करवा पाएंगे। बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई जरूरी काम भी अटक सकते हैं। अगर ये काम आप अभी तक टालते आ रहे थे, तो इसे आखिरी वॉर्निंग समझना बेहतर होगा।

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन और लेट फीस बता दें कि अगर आप आज यानी 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक कर लेते हैं तो इसके लिए अभी आपको कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप इस डेट के बाद लिंक कराते हैं, तो पहले आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद ही लिंकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। भले ही फीस ज्यादा न लगे, लेकिन जरूरत के समय पैन के काम न करने से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ सकती है।