फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 गलतियां

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं, लेकिन लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हालांकि अब नए स्मार्टफोन 7000mAh या उससे भी बड़ी बैटरी के साथ आने लगे हैं, लेकिन अगर आप अभी भी कम बैटरी कैपेसिटी वाला डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी कुछ रोजाना की आदतों की वजह से बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो। आज हम आपको 5 ऐसी आम गलतियों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आपके फोन की बैटरी समय से पहले खत्म हो सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    नोटिफिकेशन की भरमार

    बहुत से लोग अभी भी हर ऐप को नोटिफिकेशन की परमिशन दे देते हैं, जिससे उनके फोन की स्क्रीन बार-बार ऑन होती है। इससे प्रोसेसर और बैटरी दोनों पर जोर पड़ता है, जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है। इसलिए, आपको सिर्फ जरूरी ऐप्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन करने चाहिए और बाकी सभी ऐप्स के लिए नोटिफिकेशन बंद कर देने चाहिए।

    ज्यादा ब्राइटनेस रखना

    कुछ लोग अपने फोन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा रखते हैं, जिससे बैटरी बहुत तेजी से खर्च होती है। हर समय ज्यादा ब्राइटनेस पर फोन इस्तेमाल करने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने डिवाइस को ऑटो-ब्राइटनेस पर सेट कर दें ताकि ब्राइटनेस आपकी जरूरत के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाए।

    गलत चार्जिंग आदतें

    कुछ लोग अपने फोन को गलत तरीके से चार्ज करते हैं, जिससे डिवाइस की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। फोन को बार-बार 100% तक चार्ज करना या उसे 0% तक गिरने देना बैटरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा, लोकल या खराब क्वालिटी के चार्जर इस्तेमाल करने से भी बैटरी लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। बैटरी लेवल को 20% और 80% के बीच रखने की कोशिश करें।

    हर समय मोबाइल डेटा, Wi-Fi और GPS ऑन

    बहुत से लोग मोबाइल डेटा, Wi-Fi और GPS हमेशा ऑन रखते हैं, जिससे डिवाइस लगातार नेटवर्क सर्च करता रहता है और इससे बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए, जब आपको इनकी जरूरत न हो तो इन फीचर्स को बंद कर देना बेहतर है।

    बैकग्राउंड ऐप्स को नजरअंदाज करना

    आजकल, कई स्मार्टफोन यह जानकारी देते हैं कि बैकग्राउंड में कौन से ऐप्स सबसे ज्यादा रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है। कुछ ऐप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और लगातार बैटरी पावर खर्च करते हैं। सोशल मीडिया, नेविगेशन और गेमिंग ऐप्स इसके उदाहरण हैं। इसलिए, अच्छी बैटरी हेल्थ बनाए रखने के लिए बैकग्राउंड ऐप्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है।

