Itel A60s स्मार्टफोन भारत में 6499 रुपये की कीमत में लॉन्च हो गया है। आइटेल के इस फोन में 6.6 इंच एचडी+ आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 5000mAh बैटरी Unisoc SC9863A1 SoC के साथ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। यहां हम आपको लेटेस्ट Itel A60s स्मार्टफोन स्मार्टफोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Itel A60s launched in india with 5000mah battery at price rs 6499 check details.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Itel ने भारत में अपना लेटेस्ट Itel A60s स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। बजट प्राइस सेग्मेंट में लॉन्च हुआ यह फोन 6.6 इंच एचडी+ आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले के साथ आता है। फोन 5,000mAh की बैटरी से लैस है और 10W स्टैंडर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेटेस्ट Itel A60s में बायोमेट्रिक अनलॉकिंग के लिए फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। यहां हम आपको इस फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। Itel A60s की कीमत और उपलब्धता Itel A60s को भारत में सिंगल वेरिएंट 4GB रैम + 64GB स्टोरेज मॉडल के साथ 6,499 रुपए की कीमत में पेश किया गया है। आइटेल का यह फोन तीन कलर - शैडो ब्लैक, मूनलाइट वॉयलेट और ग्लेशियर ग्रीन में पेश किया गया है। इस फोन की सेल अमेजन पर 12 जुलाई से शुरू होगी। Itel A60s के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स Itel A60s स्मार्टफोन में वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ 6.6 इंच एचडी+ (720 x 1,612 पिक्सल) आईपीएस एलसीडी स्क्रीन दी गई है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz और टच सैंपलिंग रेट 120Hz है। आइटेल का यह फोन एंड्रॉयड 12 पर करता है। यह फोन क्वाड-कोर Unisoc SC9863A1 SoC के साथ 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में LED फ्लैश के साथ डुअल 8-मेगापिक्सल AI कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। Itel A60s स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए डुअल सिम सपोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ, 3.5 मिमी ऑडियो जैक और जीपीएस दिए गए हैं। इसके साथ ही Itel A60s में ग्रेविटी सेंसर और कंपास भी दिया गया है। फोन में 5,000mAh की बैटरी और 10W चार्जिंग सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि फोन सिंगल चार्ज में 32 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम और 7.5 घंटे तक का टॉकटाइम ऑफर करता है।

Edited By: Subhash Gariya