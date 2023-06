Itel का ये बजट फोन जल्द होगा लॉन्च, 10000 रुपये से कम कीमत में मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

आईटेल अपने यूजर्स के लिए बजट फोन पेश करता रहता है। इस बार भी कंपनी ने itel A60s को लॉन्च करने की बात कही है जो 7000 के प्राइज सेगमेंट में आने वाला पहले फोन है जिसमें 8GB रैम मिलता है। बता दें कि कंपनी ने कंपनी ने हाल ही में दो बजट फोन पेश किया था। बता दें कि इसे अमेजन पर लिस्ट किया गया है।

Itel A60s launch, know the price, features and specifications here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। आईटेल अपने बजट स्मार्टफोन की पेशकश के लिए जाना जाता है और चीनी निर्माता ने हाल के महीनों में 10,000 रुपये प्राइज सेगमेंट के तहत कई हैंडसेट लॉन्च किए हैं। इस महीने की शुरुआत में, Itel S23 के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 8,799 रुपये में भारत में लॉन्च किया गया था। बता दें कि मार्च में कंपनी Itel P40 और Itel A60 को भारतीय बाजार में पेश किया था। अब कंपनी देश में A60 का एडवांस वर्जन - Itel A60s - लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Itel A60s की अमेजन लिस्टिंग आगामी बजट स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस है। अमेजन ने अपने वेबसाइट पर आईटेल हैंडसेट को 8 जीबी रैम के साथ लिस्ट किया है, जिसमें 'मेमोरी फ्यूजन' तकनीक के माध्यम से 4 जीबी भौतिक रैम और 4 जीबी वर्चुअल रैम शामिल है। इसके अलावा लिस्टिंग में दावा किया गया है कि Itel A60s "7K से कम कीमत में भारत का पहला 8GB रैम वाला स्मार्टफोन है। मिलेगा डुअल कैमरा लिस्टिंग में फोन की इमेज से एक डुअल रियर कैमरा सिस्टम और एक आयताकार मॉड्यूल में एलईडी फ्लैश के होने की जानकारी मिलती है, जिसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी शामिल है। फ्रंट कैमरा डिस्प्ले के टॉप सेंटर पर वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच में स्थित है। लिस्टिंग से यह भी पुष्टि होती है कि फोन 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आएगा। स्टोरेज वेरिएंट आईटेल वेबसाइट पर प्रोडक्ट पेज पर कुछ और भी जानकारी मिली है। Itel A60s 128GB स्टोरेज वेरिएंट में भी उपलब्ध होगा। हैंडसेट में 6.6 इंच एचडी+ डिस्प्ले होगा और यह 5,000mAh की बैटरी और 10W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। डुअल रियर कैमरा सिस्टम 8-मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस होगा। इसके अलावा Itel A60s चार अलग-अलग रंग विकल्पों - शैडो ब्लैक, सनशाइन गोल्ड, मूनलाइट वॉयलेट और ग्लेशियर ग्रीन में उपलब्ध होगा।

Edited By: Ankita Pandey