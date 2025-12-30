Language
    Kitchen Vastu Tips: किचन की इस दिशा में न रखें ये सामान, वरना बढ़ जाएंगी आपकी समस्याएं

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:01 PM (IST)

    रसोई केवल खाना बनाने की एक जगह नहीं है, बल्कि इस स्थान पर मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। आप अपनी रसोई में कुछ जरूरी वास्तु नियमों का ध्यान रखकर न ...और पढ़ें

    Hero Image

    Kitchen Vastu Tips in hindi (AI Generated Image)

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई, घर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में इस स्थान के लिए आपको वास्तु (Kitchen Vastu dosh upay) के कुछ जरूरी नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ताकि आप नकारात्मक प्रभावों से बचे रहें। आज हम आपको रसोई के जुड़े कुछ जरूरी वास्तु नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है।

    इन दिशाओं का रखें ध्यान

    वास्तु के अनुसार, किचन में ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व में भारी सामान या पानी की जुड़ी चीजें जैसे फ्रिज या सिंक आदि नहीं होना चाहिए। इससे आपको आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। किचन की दक्षिण-पूर्व दिशा को अग्नि तत्व से जोड़कर देखा जाता है।

    ऐसे में किचन की इस दिशा में गैस/चूल्हा आदि रख सकते हैं। रसोई की उत्तर-पश्चिम या पश्चिम दिशा को इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने के लिए उचित माना जाता है। इस सभी बातों का ध्यान रखने से घर में कलह, तनाव और धन हानि कम हो सकता है।

    Kitchen AI


    (AI Generated Image)

    न रखें ये चीजें

    किचन में कभी भी साफ-सफाई से संबंधित चीजों को नहीं रखना चाहिए। इस स्थान पर आपको झाड़ू या पोछा आदि रखने से बचना चाहिए, वरना इससे आपको मां अन्नपूर्ण नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आप रसोई में शीशा लगाते हैं, तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। वहीं कुछ लोग किचन में कूड़ेदान रखने की भी गलती करते हैं, जो वास्तु की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं माना गया। इससे भी आपको मां अन्नपूर्णा की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

    broken utensils i


    (AI Generated Image)

    बढ़ सकती है नेगेटिव एनर्जी

    किचन में कभी भी गंदे या इस्तेमाल किए हुए कपड़े नहीं रखने चाहिए। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि इससे अशुभ घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे परिवार में तनाव और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह, टूटे या चटके हुए बर्तनों व खराब पड़े उपकरणों को भी किचन में रखने से बचना चाहिए। इससे आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है और घर में सुख-समृद्धि भी रुक जाती है।

