धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में रामायण को अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ से जीवन जीने की सीख मिलती है। इसमें ऐसे कई पात्र देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की रचना करने का विचार महर्षि वाल्मीकि के मन में कैसे आया और उन्होंने सबसे पहले देवर्षि नारद का ही स्मरण क्यों किया? अगर नहीं पता, तो आइए इस आर्टिकल में आपको इस प्रसंग के बारे में विस्तार से बताते हैं।

इस प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के दूसरे श्लोक में मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे श्लोक के आधार पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा नारद मुनि का स्मरण एक आदर्श मानव की खोज के लिए किया गया था।