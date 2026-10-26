हार मानने से पहले जरूर पढ़ें वाल्मीकि रामायण के ये 3 श्लोक; बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मिलेगी सही राह

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। महर्षि वाल्मीकि को हम सभी रामायण के रचयिता के रूप में जानते हैं और इन्हें प्रथम कवि के रूप में भी पूजा जाता है। उन्होंने संस्कृत साहित्य के प्रथम महाकाव्य 'रामायण' की रचना की थी और आज भी रामायण में लिखे हुए श्लोक हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं।

जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जब आपको राह कठिन दिखाई देती है और मुसीबत से बाहर आने का कोई हल नहीं मिलता है। यही नहीं कई बार मन में निराशा का भाव भी जागृत होता है। ऐसे में रामायण महाग्रंथ के कुछ ऐसे श्लोक हैं जो हमें समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करते हैं।

आइए आपको बताते हैं वाल्मीकि रामायण के ऐसे ही प्रेरक श्लोक, जिनका पाठ करके और इनका गूढ़ अर्थ समझकर आप जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में भी सफल हो सकते हैं। रामायण के श्लोक महाग्रंथ रामायण में ऐसे कई श्लोक हैं जो कठिन परिस्थितियों में हार मानने के बजाय इनका डटकर सामना करने की प्रेरणा देते हैं। आइए जानें इनके बारे में - श्लोक-1 धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम्।

धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्॥ यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड के 9वें सर्ग के 30वें श्लोक के रूप में लिखा गया है। इस श्लोक में वाल्मीकि जी ने धर्म को सभी सुखों का मार्ग बताया है। श्लोक का अर्थ- धर्म से ही धन और सुख की प्राप्ति होती है। धर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस संसार का सार धर्म ही है। इसलिए व्यक्ति को मुश्किल परिस्थिति में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।

श्लोक-2 सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यं धर्मः सदाश्रितः।

सत्यं मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्॥ यह श्लोक अयोध्या कांड, के 109 सर्ग का 13वां श्लोक है इसमें वाल्मीकि जी ने सत्य को सबसे बड़ी शक्ति बताया है। यदि मनुष्य कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता है, तो उसे अंत में विजय अवश्य मिलती है।

श्लोक का अर्थ: सत्य ही संसार में ईश्वर के समान है। धर्म भी सत्य पर ही आधारित है। सत्य समस्त कल्याण का मूल है और सत्य से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। श्लोक-3 उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम्।

सोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम्॥ यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के किष्किंधाकाण्ड के सर्ग 1, का 121 वां श्लोक है इसमें वाल्मीकि जी ने उत्साह की शक्ति को बताया है। यदि व्यक्ति किसी भी काम के प्रति उत्साह बनाए रखता है, तो उसे कठिनाई में भी बाहर निकलने की प्रेरणा मिलती है।