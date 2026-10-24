मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ये 16 गुण, जो आज के दौर में भी बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले भगवान श्रीराम हिंदू धर्म के अत्यंत पूजनीय देवताओं में शामिल है। भगवान विष्णु के सातवें अवतार जिनके नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लेख महाकाव्य रामायण में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े बेटे के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने मनुष्य रूपी श्रीराम का अवतार धरती पर संतुलन बनाने और धर्म को बनाए रखने के लिए लिया था।

छोटी उम्र से ही राम जी के गुण उनसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों को प्रभावित करते थे। प्रभु श्रीराम पिता, पुत्र, शासक, भाई, सेवक और पतिव्रता के रूप में हमेशा आज्ञाकारिता, विनम्रता, साहस और दया की भावना से ही सबके साथ पेश आते थे। आज के इस लेख में हम भगवान श्रीराम के उन 16 गुणों के बारे में बात करेंगे जिसे हर व्यक्ति को आपने जीवन में शामिल करना चाहिए।