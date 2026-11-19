धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण काल के ऐसे कई किरदार हैं जिनके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हैं। यही नहीं भगवान श्रीराम के 14 वर्षों के वनवास से न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिसके बारे में सभी को जान लेना चाहिए। कई ऐसी अनसुनी गाथाएं हैं, जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं।

इनमें माता सीता से जुड़ा एक प्रसंग रोचक है जिसमें माता सीता के वस्त्रों के बारे में बताया गया है। वनवास के दौरान अनेक कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी माता सीता के वस्त्र कभी मलिन नहीं हुए।

आखिर जंगलों में रहने और सभी प्रकार के कष्ट सहने के बाद भी उनके वस्त्र कैसे स्वच्छ बने रहे? इसके पीछे माता अनुसूया के तपोबल और उनके द्वारा दिए गए एक दिव्य उपहार की कथा प्रचलित है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में।

जब ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचे श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण रामायण की एक प्रचलित कथा के अनुसार, जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर निकले, उस समय माता सीता ने महल के वस्त्र और गहने त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। यही नहीं वनवास में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण कई विद्याओं की प्राप्ति के लिए ऋषि-मुनियों के आश्रम पहुंचे।

उन्हीं में से एक थे अत्रि ऋषि, जिनके आश्रम में उन्हें भेंट स्वरूप कई शक्तियां मिलीं। उसी समय अत्रि ऋषि की पत्नी माता माता अनुसूया ने सीता जो को भी कुछ ऐसी भेंट प्रदान कीं, जिसमें उनके वस्त्र और गहने शामिल थे।

माता अनुसूया को अपने तप, त्याग और पतिव्रता धर्म के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। माता ने सीता जी को वस्त्र प्रदान करने के साथ दांपत्य जीवन, धैर्य और पत्नी धर्म के महत्व के बारे में भी बताया।