धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर कोई भी कहानी किसी के जन्म से शुरू होती है, लेकिन जब कहानी किसी की मृत्यु के बाद से आरंभ हो तो कुछ अलग ही रचना होती है। बात हो रही है रामायण महाग्रंथ की, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि महर्षि वाल्मीकि को आखिर कैसे इस ग्रंथ की रचना की प्रेरणा मिली। भारतीय संस्कृति में महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि के नाम से जाना जाता है।

उनके बारे में मान्यता है कि उनके मुख से निकला पहला श्लोक ही संस्कृत साहित्य के प्रथम श्लोक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस श्लोक के पीछे एक शिकारी, क्रौंच पक्षियों का जोड़ा और एक हृदयविदारक घटना जुड़ी हुई है?

पौराणिक कथाओं से इस बात का पता चलता है कि एक पक्षी की मृत्यु से उपजे शोक ने ही रामायण जैसे महान महाकाव्य की रचना का मार्ग प्रशस्त किया। आइए जानते हैं क्या है इस अद्भुत प्रसंग की रचना की कहानी?

कैसे मिली महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा? पौराणिक कथा के अनुसार, एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। उसी समय उन्होंने देखा कि सामने रेत पर क्रोंच पक्षियों का एक जोड़ा प्रेम से नाच रहा था।

एक शिकारी ने उन पर वार कर दिया और नर पक्षी की मृत्यु हो गई। दोनों में से एक पक्षी की मृत्यु से मादा पक्षी विलाप करने लगी और वाल्मीकि भी अत्यंत क्रोधित होकर शोक में डूब गए। उनके इसी शोक से एक श्लोक निकला जो संसार का पहला श्लोक बना।

क्रोंच पक्षी की मृत्यु पर क्या थे महर्षि वाल्मीकि के शब्द? मादा पक्षी का विलाप सुनकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही शिकारी के लिए एक शाप निकल पड़ा। उनके शब्द थे: मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥ भावार्थ- हे निषाद अर्थात शिकारी! तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या की है, इसलिए तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त न हो और तुम लंबे समय तक शांति से वंचित रहो। ऐसे हुई संस्कृत के पहले श्लोक की रचना जब महर्षि ने अपने मुख से अनायास निकले इन शब्दों पर विचार किया, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके यह शब्द एक निश्चित लय और छंद में बंधे हुए थे। उनके हृदय से निकले उठे शोक शब्दों से ही संस्कृत के पहले श्लोक की रचना हुई। चूंकि यह शोक में निकला था, इसलिए इसे 'श्लोक' कहा गया।