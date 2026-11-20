धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में राजा निमि की एक बेहद रोचक कथा मिलती है। यह कथा बताती है कि आखिर पलक झपकने को निमेष क्यों कहा जाता है। राजा निमि इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे। उन्हें मिथिला का प्रथम राजा भी माना जाता है। वे धर्मप्रिय, प्रजापालक और धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाले शासक थे।

एक बार राजा निमि ने बहुत बड़ा महायज्ञ, जो 5 हजार दिनों तक चले, कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ का उद्देश्य लोक कल्याण और धार्मिक पुण्य की प्राप्ति करना था। इसके लिए उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को मुख्य पुरोहित बनने का निमंत्रण दिया।

महर्षि वशिष्ठ ने क्यों कराया इंतजार? जब राजा निमि ने महर्षि वशिष्ठ से यज्ञ कराने का आग्रह किया, तब ऋषि ने बताया कि वे पहले ही देवराज इंद्र के एक यज्ञ में पुरोहित बनने का वचन दे चुके हैं। इसलिए वे पहले इंद्र का यज्ञ पूरा करेंगे और उसके बाद राजा निमि के यज्ञ में शामिल होंगे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। राजा निमि बिना कोई स्पष्ट उत्तर दिए वहां से लौट आए।

राजा के सामने समस्या यह थी कि यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकल सकता था। इसलिए उन्होंने देर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने महर्षि गौतम को यज्ञ का पुरोहित नियुक्त किया और महायज्ञ शुरू करवा दिया। वशिष्ठ और राजा निमि के बीच हुआ भयंकर विवाद कुछ समय बाद जब महर्षि वशिष्ठ देवराज इंद्र का यज्ञ पूरा करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि राजा निमि का महायज्ञ किसी दूसरे ऋषि की देखरेख में चल रहा है। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना दूसरे पुरोहित को नियुक्त करके उनका अपमान किया है। उस समय राजा निमि निद्रा में थे। क्रोध में आकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें देहहीन होने का श्राप दे दिया। इसका अर्थ था कि राजा का भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा।

जब राजा निमि को इस श्राप के बारे में पता चला, तो वे भी क्रोधित हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को भी देहहीन होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार दोनों महान व्यक्तित्वों ने एक-दूसरे को श्राप दिया और अपनी भौतिक देह त्याग दी।

देवताओं ने दिया राजा निमि को विशेष वरदान राजा निमि का महायज्ञ पूरा होने के बाद ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की कि राजा को फिर से जीवन प्रदान किया जाए। देवताओं ने राजा निमि को दोबारा शरीर धारण करने का अवसर दिया। लेकिन राजा निमि ने शरीर में लौटने से इनकार कर दिया। वे दोबारा सांसारिक जीवन और शरीर के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे।