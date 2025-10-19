जीवन प्रबंधन: भक्ति जीवन के प्रत्येक कर्म को पवित्र कर देती है, यहां जानें गूढ़ रहस्य

आचार्य नारायण दास (आध्यात्मिक गुरु, ऋषिकेश)। राजर्षि निमि लोकमंगल के उद्देश्य से ऋषि-मुनियों के साथ महान यज्ञ में संलग्न थे। इसी पुण्य काल में, परम पूज्य भगवान ऋषभदेव जी के 9 महाविरक्त संन्यासी पुत्रों का वहां पदार्पण हुआ। ये संतजन लोक में नवयोगीश्वर के नाम से सुविख्यात हैं, जिनके नाम हैं- कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। यथा-

कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः। आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः॥ राजा निमि ने विनम्रता और श्रद्धाभाव से उनके समक्ष अपनी हृदयगत जिज्ञासा रखी। उन्होंने करबद्ध होकर उन महापुरुषों से पूछा, "हे महापुरुषो! कृपापूर्वक बताएं कि भागवतधर्म क्या है?" यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं था; यह समस्त धर्म-प्रणालियों का सार तथा जीवन की परम साधना का रहस्य जानने की गहन पिपासा थी। वहां उपस्थित नवयोगीश्वरों में से परम ज्ञानी श्रीकवि महाभाग ने इस गूढ़ प्रश्न का समाधान करते हुए, उपदेशित किया, हे राजन्! प्राणी मन, वचन और कर्मादि से जो कुछ भी करे, वह सब ईश्वर को समर्पित कर दे:

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वानुसृतस्वभावात्। करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेतिसमर्पयेत्तत्॥ इस सारगर्भित श्लोक का भावार्थ है, मनुष्य अपने शरीर (क्रिया), वाणी (कथन), मन (संकल्प-विकल्प), इंद्रियों (भोग), बुद्धि (निश्चय), अहंकार (आत्माभिमान) अथवा स्वाभाविक वृत्तियों से जो भी कर्म करे, उन कर्मों को वह भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दे। यही सर्वश्रेष्ठ भागवतधर्म है। भक्ति का अद्वितीय रहस्य है: कर्म का प्रसाद बन जाना।

यह उत्तर भक्ति के अद्वितीय रहस्य को अपने भीतर समाहित किए हुए है। सामान्यतः मनुष्य अपने कर्मों को अहंकार और स्वार्थ से ग्रसित होकर करता है। इसी स्वार्थ-प्रेरित कर्म के परिणामस्वरूप वह बंधन और दुख का भागी बनता है। किंतु, यदि वही कर्म निष्काम भाव से और भगवान् के प्रति समर्पण की पवित्र भावना से किए जाएं, तो वही कर्म बंधन का कारण न बनकर, साधना और मुक्तिपथ बन जाते हैं।

भागवतधर्म का मूल तत्त्व यही है कि भक्ति जीवन के प्रत्येक कर्म को पवित्र कर देती है। भोजन भी यदि 'ईश्वरार्पण' भाव से किया जाए, तो वह प्रसाद बन जाता है। वाणी यदि केवल भगवन्नाम-संकीर्तन और सत्य में लीन हो, तो वह लोकमंगल का माध्यम बन जाती है। मन यदि निरंतर भगवान् की स्मृति में रमा हो, तो वह शांत और आनंदमय हो उठता है।