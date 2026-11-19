धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में अलग-अलग देवी-देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। सभी देवी-देवताओं के कार्य और उनका चरित्र एक-दूसरे से काफी अलग-अलग है। हिंदू धर्म में इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। इंद्र देवता से जुड़ी कई किस्से कहानियां काफी प्रचलित हैं, जबकि उनकी पत्नी शची देवी के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है।

इंद्र की पत्नी और स्वर्ग की रानी होने के कारण उन्हें 'इंद्राणी' कहा जाता है। लेकिन देवराज इंद्र की पत्नी का असल नाम 'शची देवी' है। उन्हें सप्त मातृकाओं में से एक माना जाता है, मतलब 7 मातृ देवियां जो शक्ति का प्रतीक है। इंद्राणी शक्ति और कृपा दोनों को दिखाती हैं।

इंद्र के अचानक स्वर्ग लोक से चले जाने के कारण सभी देवता चिंतित थे कि स्वर्ग के राज्य का कार्यभार अब कौन संभालेगा। जल्द ही उन्होंने ऋषि नहुष को चुना, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और जिन्हें महान ऋषि वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी।

लेकिन नहुष जल्द ही अहंकारी हो गया और उसने शची से शादी का प्रस्ताव रखा। शची ने ऋषि बृहस्पति से सलाह ली। बृहस्पति ने एक चतुर योजना बनाई और शची से कहा कि वह नहुष का प्रस्ताव इस शर्त पर स्वीकार कर ले कि वह 15 दिन बाद संसार के 8 महानतम ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में आए।

नहुष को ऋषि अगस्त्य ने सांप बनने का दिया श्राप इस दौरान शची ने वे 15 दिन इंद्र की खोज में बिताए। आखिर में उन्होंने इंद्र को जल के अंदर एक कमल में ध्यान करते हुए पाया, जहा वे ब्राह्मण वृत्रासुर के वध के पाप का प्रायश्चित कर रहे थे।

इधर 15 दिन बीतने के बाद जब आठों ऋषि नहुष की पालकी उठाकर ले जा रहे थे, तो उसने ऋषि अगस्त्य को तेज चलने के लिए लात मारी और चिल्लाया, 'सर्प', 'सर्प'! इस बात से हैरान होकर ऋषि अगस्त्य ने उसे श्राप दिया कि, 'तुम सांप बन जाओ।'

ऋषि अगस्त्य के श्राप से नहुष एक अजगर बनकर पृथ्वी पर गिरा पड़ा। शची और इंद्र ने स्वर्ग के राजा और रानी के रूप में अपना स्थान फिर से ग्रहण किया और संसार में सामान्य स्थिति एक बार फिर से लौट आई।