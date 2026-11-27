धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में काल भैरव अष्टमी का विशेष धार्मिक महत्व है। यह दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप भगवान काल भैरव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। हर साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती या काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है।

इस दिन भक्त भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं और रातभर जागकर भजन-कीर्तन तथा मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काल भैरव अष्टमी के दिन रात में जागरण क्‍यों किया जाता है? आइए जानते हैं।

काल भैरव अष्टमी की रात जागरण क्यों किया जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान काल भैरव को रात्रि और निशीथ काल का विशेष देवता माना जाता है। इसलिए इस दिन मध्यरात्रि में उनकी पूजा और साधना करना बहुत शुभ होता है। भक्त रातभर जागकर भगवान का नाम लेते हैं, भजन गाते हैं और उनकी आराधना करते हैं।

मान्यता है कि रात के समय की गई भक्ति से भगवान काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जागरण करना केवल रातभर जागना नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना और बुरे विचारों से दूर रखना भी है।

निशीथ काल में पूजा का क्या है महत्व? हिंदू धर्म में निशीथ काल यानी मध्यरात्रि का समय आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष माना गया है। काल भैरव अष्टमी पर इस समय भगवान की पूजा करना अच्‍छा माना जाता है। माना जाता है कि इस समय पूजा, मंत्र जाप और ध्यान करने से मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है।

भगवान शिव ने क्यों लिया था काल भैरव का अवतार? स्कंद पुराण के काशी खंड में मौजूद पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने रौद्र स्वरूप से काल भैरव को प्रकट किया।