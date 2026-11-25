धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान शिव की प्राचीन नगरी काशी जिसे लोग 'बनारस' और 'वाराणसी' नामों से भी जानते हैं। काशी की पहचान वहां के मंदिरों एवं घाटों से है, जिसमें यहां का मुख्य मंदिर काशी विश्वनाथ, काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव, संकटमोचन एवं दुर्गा माता का मंदिर शामिल है। वहीं घाटों में दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट मणिकार्णिका और हरिश्चंद्र घाट भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है।

ये तो सब को पता है कि, काशी की यात्रा तब तक पूरी और फलित नहीं मानी जाती है, जब तक आप कालों के काल महादेव और बाबा काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ही यह बात पता होगी कि, काशी से लौटते समय चार प्रमुख चीजें अपने साथ जरूर लानी चाहिए। माना जाता है कि, बनारस जा रहे हो तो 4 चीजें लाना नहीं भूलना चाहिए।

मां अन्नपूर्णा का अक्षत काशी विश्वनाथ के गर्भगृह से कुछ ही दूरी पर देवी अन्नपूर्णा का मंदिर है, जिन्हें अन्न और पोषण प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से काशी में कोई भूखा नहीं रहता है।

ऐसे में अगर आप कभी भी काशी आते हैं, तो माता अन्नपूर्णा मंदिर से अक्षत या धान जरूर लाएं। माना जाता है कि, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद घर में समृद्धि, बरकत और अन्न-धन में कभी कमी नहीं होने देता है।

काल भैरव का काला धागा काशी आने वाले भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन जरूर करते हैं। ऐसे में अगर आप कभी भी काशी जाने की योजना बनाते हैं, तो काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद काला धागा जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, उसे जरूर लाना चाहिए।

माना जाता है कि काल भैरव मंदिर में मिलने वाला काला धागा भक्तों की बुरी नजर से बचाव करने के साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। यहां आने वाले भक्त इस धागे को सुरक्षा कवच के तौर पर पहनते हैं।

संकटा देवी का सिंदूर काशी की चहल-पहल के बीच एक मंदिर ऐसा भी है, जहां भक्त अपने जीवन में शांति की इच्छा लिए आते हैं। यह मंदिर संकटा देवी का है, जो मुश्किलों को दूर करने के साथ डर को खत्म करती हैं और अपने भक्तों को अनदेखी मुसीबतों से बचाती हैं। मंदिर में मां चंडी के रूप की पूजा होती है, जो वैष्णो देवी की बहन है।