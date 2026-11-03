काल भैरव की कृपा मिलते ही जीवन में बदलते हैं ये 5 हालात, ऐसे करें बाबा को प्रसन्न

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में काल भैरव भगवान शिव का ही उग्र रूप है, जिन्हें सुरक्षा और विनाश दोनों का ही देवता माना जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से काल भैरव देवता की पूजा करता है, उसे तंत्र-मत्र, जादू-टोना, शत्रु बाधा से मुक्ति और डर पर विजय हासिल करता है।

माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर काल भैरव अपनी कृपा दिखाते हैं, उसे इन 5 संकेतों के जरिए महसूस किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन खास संकेतों के बारे में। पहला संकेत

जिस किसी पर भी बाबा काल भैरव की कृपा दृष्टि होती है, वह किसी भी बड़े से बड़े हादसे और मुसीबत से बच निकल आता है। जो चीज पहले परेशान और निराश करती थी, अब उसे लेकर चिंता नहीं होती है क्योंकि अब आपके साथ काल भैरव हैं।

दूसरा संकेत

जिस भी इंसान पर काल भैरव की विशेष कृपा होती है, वो धीरे-धीरे अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। मन में किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। आपको अपने अंदर एक अलग तरह की निडरता महसूस होने लगती है।

तीसरा संकेत

स्वप्न में बार-बार काल भैरव बाबा के दर्शन या उनके मंदिर में दर्शन करने का सपना आना, जो इस बात को दर्शाता है कि काल भैरव आपकी भक्ति से काफी खुश हैं और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी हुई है।

चौथा संकेत

काल भैरव की कृपा का चौथ संकेत आपको तब मिलता है, जब कोई आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है, लेकिन वो खुद उस घटिया योजना का शिकार हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस बार भगवान काल भैरव आपकी सुरक्षा के लिए खुद मौजूद हैं।