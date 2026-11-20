धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण महाकाव्य के कई किरदार ऐसे हैं, जिनकी भूमिका बेहद खास होने के बाद भी उनके बारे में काफी कम जानने को मिलता है और महर्षि श्रृंगी ऋषि उन्हीं में से एक थे। श्रृंगी ऋषि के बारे में वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड नवम में देखने को मिलता है। उनके नाम को लेकर यह कहा जाता है कि, उनके माथे पर सींग जैसा उभार होने के कारण उनका यह नाम पड़ा था।

श्रृंगी ऋषि का विवाह अंगदेश के राजा रोमपाद की गोद ली गई पुत्री शांता से संपन्न हुआ था, जो दशरथ की पुत्री थी। श्रृंगी ऋषि के जन्म और राजा रोमपाद की कथा को वाल्मीकि रामायण में विस्तार से बताया गया है।

वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, ऋषि श्रृंगी के पिता विभाण्डक ने कठिन तपस्या की जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए इंद्र ने उर्विश को भेजा। उर्वशी ने अपने रूप से उन्हें मोहित कर लिया जिसके परिणामस्वरूप कुछ समय बाद ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ। ऋषि श्रृंगी के माथे पर एक सींग था, जिस वजह से उनका यह नाम पड़ा।

श्रृंगी ऋषि के पैदा होने के तुरंत बाद उर्वशी का धरती पर काम खत्म हो गया था वह स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गई। अपने साथ हुए इस विश्वासघात से विभाण्डक इतने दुखी हुए कि उन्हें नारी जाति से नफरत होने लगी और उन्होंने पुत्र श्रृंगी पर नारी का साया न पड़ने देने की ठान ली। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने पुत्र श्रृंगी का पालन-पोषण जंगल में करने लगे।

(श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ठि यज्ञ करते हुए) Picture Credits- AI Images उसी समय अंगदेश में रोमपद नाम के एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा थे, उनके द्वार धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण सभी लोगों में डर का माहौल था। इसके अलावा वर्षा बंद होने जाने से राजा भी काफी दुखी थे। दुख की इस घड़ी में राजा ने ब्राह्मण ऋषियों की बैठक बुलाई।

फिर ब्राह्मणों ने कहा कि किसी भी तरह से श्रृंगी ऋषि को अंग देश की धरती में ले आया जाता है, तो उनकी यह समस्या खत्म हो जाएगी। जब ऋषि श्रृंगी अंग देश की धरती पर आए और यज्ञ करना शुरू कर दिया तो उसके बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंगदेश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंगी ऋषि के हाथ में देने का फैसला किया।

ऋषि श्रृंगी की पुत्रेष्ठि यज्ञ में भूमिका राजा दशरथ और उनकी तीन रानियां इस बात को लेकर काफी चिंतित रहती थीं कि पुत्र न होने पर उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा दशरथ की इस चिंता को दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाएं। इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को भी बुलाया। श्रृंगी ऋषि एक पुण्य आत्मा थे और जहां वे पैर रखते थे वहां सुख-समृद्धि बनी रहती थी। सुमंत ने श्रृंगी को मुख्य ऋषि बनने को कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया।