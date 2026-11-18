जब जीजा विद्युतजिह्व से ही भिड़ गया रावण! आखिर क्यों बहन शूर्पणखा के सुहाग का काल बन गया लंकापति?
विद्युतजिह्व रावण का सबसे करीबी रिश्तेदार और शूर्पणखा का पति होने के बाद भी उसकी मौत खुद रावण के हाथों ...और पढ़ें
HighLights
विद्युतजिह्व रावण का बहनोई और शूर्पणखा का पति था।
रावण ने अपने भाई कालकेय की हत्या के बाद विद्युतजिह्व को मारा।
कुछ कथाओं के अनुसार रावण की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या के कारण मारा।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों हर तरफ रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण की चर्चा हो रही है। यूं तो रामायण महाकाव्य पर कई तरह के वर्जन बन चुके हैं, लेकिन नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की रामायण में कई ऐसे किरदार दर्शकों के सामने आए हैं, जिन्हें आज से पहले बहुत कम लोग ही जानते थे। इन्हीं किरदारों में से एक विद्युतजिह्व भी है। फिल्म में इस रोल को बॉलीवुड एक्टर विवेक ऑबेरॉय ने निभाया है।
रामायण से पहले विद्युतजिह्व के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था। 'रामायण' में विद्युतजिह्व को दशानन रावण का सबसे करीबी रिश्तेदार दिखाया गया है। दरअसल विद्युतजिह्व रावण की बहन शूर्पणखा का पति था। लेकिन बाद में उसकी मौत रावण द्वारा हुई थी। आखिर किस कारण से रावण ने अपने ही जीजा को मारकर बहन शूर्पणखा को विधवा बना दिया था?
विद्युतजिह्व कौन था? (Who was Vidyutjiva)
उसके नाम का मतलब 'बिजली जैसी जीभ वाला', यह नाम तेजी, काबिलियत और बोलने की ताकत को दर्शाता है। हिंदू दर्शन में बिजली न सिर्फ कुदरत की ताकत है, बल्कि आकशीय रोशनी, दैवीय ऊर्जा और जबरदस्त ताकत का भी प्रतीक है। रामायण के कुछ लोक वर्जन में विद्युतजिह्व को एक विशाल जीभ वाला बताया गया है जिसमें अलौकिक शक्तियां थीं। कहानियों में कहा गया है कि, वह अपनी जीभ बढ़ाकर पूरे शहर को निगल सकता था।
कुछ अन्य रामायणों में विद्युतजिह्व को एक इंसान के तौर पर दिखाया गया है, जो रावण के राज से खुश नहीं था और अपनी जबरदस्त बोलने की कला में माहिर होने के कारण उसने इसका प्रयोग आम असुरों में नाराजगी और विरोध भाव पैदा करने के लिए किया। उसके तीखे और असरदार शब्दों की तुलना बिजली के गिरने से की जाती है, जो तेज, असरदार और नजरअंदाज करना नामुमकिन है।
विद्युतजिह्व को रावण ने क्यों मारा?
रामायण में विद्युतजिह्व शूर्पणखा का पति था। वह कालकेय का भाई भी था जिसने रावण का कई युद्ध में साथ दिया था। विद्युतजिह्व और शूर्पणखा का एक बेटा भी था, जिसका नाम 'शंभू कुमार' था।
पौराणिक कहानियों के मुताबिक, एक बार विद्युतजिह्व की सहायता स रावण ने देवताओं पर जीत हासिल कर ली थी। जब वह स्वर्ग से लौट रहा था तो कालकेय ने रावण को रोक लिया। रावण ने कालकेय के साथ युद्ध कर उसे मार डाला। इस बात से विद्युतजिह्व काफी गुस्सा हो गया और रावण को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। युद्ध में रावण को विद्युतजिह्व को मारना पड़ा।
पति की मृत्यु से शूर्पणखा काफी दुखी हो गई। रावण ने अपनी बहन को दिलासा देते हुए उसे एक योग्य पति ढूंढने की इजाजत दे दी और कहा कि अगर कोई उसका प्रपजोल ठुकरा देता है, तो वह जबरदस्ती उससे शादी करवा देगा।
विद्युतजिह्व की मौत के बारे एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि रावण ने इंद्र के खिलाफ युद्ध के दौरान विद्युतजिह्व को मार डाला था। रावण की बढ़ती ताकत और वर्चस्व के कारण विद्युतजिह्व की ईर्ष्या होने लगी और उसने रावण को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर रावण ने अपने जीजा को मृत्यु दंड दिया।
रामायण में विद्युतजिह्व नाम का एक अन्य किरदार
रामायण में विद्युतजिह्व नाम का एक अन्य किरदार भी है। वह एक मायावी और रावण का सेवक था। उसे श्री राम का सिर बनाकर अशोकवन में माता सीता के सामने लाया गया था।
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अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न पौराणिक कथाओं, लोक मान्यताओं, धर्मग्रंथों के अलग-अलग संस्करणों और इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। रामायण के विभिन्न प्रसंगों और पात्रों को लेकर अलग-अलग ग्रंथों व लोककथाओं में भिन्नता हो सकती है। पाठकों से अनुरोध है कि इस जानकारी को अंतिम ऐतिहासिक या शास्त्रीय सत्य न मानें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने विवेक व प्रामाणिक ग्रंथों का सहारा लें। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है।
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