कबंध रामायण का वो विचित्र राक्षस, जिसके हाथों में ही छिपी थी माता सीता को खोजने की सबसे बड़ी चाबी!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और खास महाकाव्य जिसमें भगवान श्रीराम के जीवन, उनके आदर्शों और धर्म के मार्ग का वर्ण किया गया है। रामायण की इतनी समृद्धशाली है कि आज सदियों बाद भी इसकी कहानी हर किसी को याद है। रामायण में कई ऐसे प्रमुख पात्र हैं, जिनके बारे में सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पात्र जिनकी भूमिका रामायणकाल में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है।

रामायण में कई तरह के राक्षसों का जिक्र देखने को मिलता है, लेकिन उन सभी में 'कबंध' राक्षस सबसे खास था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कबंध राक्षस का रूप काफी अजीब था जिसकी लंबी-लंबी भुजाएं थी लेकिन शरीर के नाम पर सिर्फ मुख और हाथ ही थे। आइए जानते हैं इसके बारे में।

रामायण में कबंध कौन था? कबंध राक्षस का असली नाम दनु था, जिसका जन्म गंधर्व जाति में हुआ था। वह बचपन से ही काफी बलशाली और सुंदर था। उसकी सुंदरता के कारण उसके शरीर से एक अलग ही तरह का तेज चमकता था। इसके साथ ही उसे ब्रह्मा जी से वरदान भी मिला था कि उसे किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता है।

अपने बल, सौंदर्य और पराक्रम के कारण उसमें अहंकार आ गया था। सुंदर शरीर के होते हुए भी वह राक्षसी रूप धारण कर ऋषि मुनियों को डराया करता था। एक दिन उसने स्थूलशिरा ऋषि को भी डराने के लिए भयाभय राक्षस का रूप धारण किया। ऋषि स्थूलशिरा के पास कई तरह की दैवीय शक्तियां थी और वे दनु के इस कारनामे पर काफी गुस्सा हो उठे। इसी गुस्से में उन्होंने दनु को श्राप दिया कि वह जिस तरह का रूप धारण करके लोगों को डराता है, वह हमेशा के लिए उसी रूप में रह जाएगा और राक्षसों की तरह की व्यवहार करेगा।

स्थूलशिरा ऋषि के श्राप के कारण दनु का शरीर राक्षस रूप में ही रह गया, उसकी दोनों भुजाएं काफी लंबी और विशाल बन गई और सारा ज्ञान और सौंदर्य खत्म हो गया। अब उसका व्यवहार पूरी तरह से राक्षसों जैसा हो गया था।

ऋषि के श्राप का तोड़ अपनी दयनीय अवस्था को देखकर दनु ऋषि स्थूलशिरा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसके ऐसा करने पर ऋषि को भी दया आ गई और उन्होंने इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताया दिया। उन्होंने कहा कि, एक दिन राजा राम और भाई लक्ष्मण माता सीता को खोजते हुए यहां आएंगे व तुम्हारी दोनों भुजाएं काट देंगे।

इसके बाद जैसे ही वे तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे और फिर से अपना सुंदर और विशाल शरीर प्राप्त कर लोगे। इसके बाद दनु का देवराज इंद्र से युद्ध हो गया। चूंकि दनु को ब्रह्मा जी से मिला दीर्घायु और किसी भी अस्त्र से न मरने का वरदान मिला था, इसलिए देवराज इंद्र उसका वध नहीं कर पाए। लेकिन उनके वज्र के प्रहार से दनु का राक्षस शरीर उसके कबंध (पेट) में समा गया और सिर्फ मुख व भुजाएं ही बाहर रही। तब से वह उसी जगह पर पड़ा रहा और अपनी लंबी-लंबी भुजाएं फैलाकर पशु पक्षियों को पकड़कर खाने लगा। तभी से उसका नाम कबंध पड़ा।

कबंध और राम की मुलाकात जब भगवान श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में वहां पहुंचे तो कबंध ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। इससे गुस्सा होकर लक्ष्मण ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी। इसके बाद कबंध ने अपना परिचय और श्राप से जुड़ी पूरी घटना बताई।