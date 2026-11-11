सिर्फ द्रौपदी या कर्ण नहीं, माता सीता से भी जुड़ा है छठ पर्व का संबंध! पढ़िए सदियों पुरानी अनसुनी दास्तान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद हर किसी को छठ महापर्व का बेसब्री से इंतजार होता है। 4 दिन के इस कठिन त्योहार को उत्तर भारत समेत अलग-अलग राज्यों में भी मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि, इस महापर्व का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी जुड़ा है।

मान्यता है कि, त्रेतायुग और द्वापर युग में भी सीता और द्रौपदी जैसी पत्नीव्रता और निष्ठावान महिलाओं ने छठ का कठिन व्रत रखकर छठी मैय्या और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया था। माता सीता और छठ का संबंध हिंदू धार्मिक और बिहार के मुंगेर से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि, भगवान राम के साथ अयोध्या लौटने के बाद माता सीता ने सूर्य देव को समर्पित एक पूजा की थी। पारंपरिक कहानी के मुताबिक, भगवान राम और माता सीता को रावण से लड़ाई के बाद पश्चाताप के तौर धार्मिक पूजा करने की सलाह दी गई थी।

इसके अलावा माता सीता के पैरों के निशान से जुड़ा सीता मंदिर, इस परंपरा से जुड़ी एक जरूरी धार्मिक स्थल है। छठ पूजा का जन्म स्थान मुंगेर बिहार का ऐतिहासिक शहर मुंगेर, माता सीता के छठ व्रत की कहानी से काफी करीब से जुड़ा होता है। सीता चरण के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर गंगा में एक चट्टानी जगह पर है।

भक्तों का मानना है कि, पत्थर पर बने पैरों के निशान माता सीता के हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, ये पैरों के निशान डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते समय किए गए रीति-रिवाजों से जुड़ा है। कर्ण और द्रौपदी का छठ पूजा से संबंध? मजेदार बात यह है कि, माता सीता ही सूर्य भगवान की पूजा से जुड़ी कोई पौराणिक हस्ती नहीं हैं। छठ पूजा की सबसे चर्चित व्याख्याओं दो और खास हस्तियों का जिक्र भी देखने को मिलता है।