सिर्फ द्रौपदी या कर्ण नहीं, माता सीता से भी जुड़ा है छठ पर्व का संबंध! पढ़िए सदियों पुरानी अनसुनी दास्तान
छठ महापर्व का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी जुड़ा है। माता सीता ने मुंगेर में सूर्य देव की ...और पढ़ें
HighLights
माता सीता ने मुंगेर में की थी छठ पूजा।
महाभारत के कर्ण भी सूर्य देव के भक्त थे।
द्रौपदी ने भी की थी सूर्य देव की उपासना।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद हर किसी को छठ महापर्व का बेसब्री से इंतजार होता है। 4 दिन के इस कठिन त्योहार को उत्तर भारत समेत अलग-अलग राज्यों में भी मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि, इस महापर्व का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी जुड़ा है।
मान्यता है कि, त्रेतायुग और द्वापर युग में भी सीता और द्रौपदी जैसी पत्नीव्रता और निष्ठावान महिलाओं ने छठ का कठिन व्रत रखकर छठी मैय्या और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया था।
माता सीता और छठ का संबंध
हिंदू धार्मिक और बिहार के मुंगेर से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि, भगवान राम के साथ अयोध्या लौटने के बाद माता सीता ने सूर्य देव को समर्पित एक पूजा की थी। पारंपरिक कहानी के मुताबिक, भगवान राम और माता सीता को रावण से लड़ाई के बाद पश्चाताप के तौर धार्मिक पूजा करने की सलाह दी गई थी।
मान्यता है कि, इस दौरान माता सीता मुंगेर गई थीं, जहां ऋषि मुद्गल ने उन्हें सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी। उनकी बातों को मानकर माता सीता ने पवित्र व्रत रखा और गंगा के किनारे सूर्य देव की पूजा की। स्थानीय परंपराएं इसे कार्तिक शुक्ल षष्ठी से जोड़कर देखती हैं, जो हिंदू महीने कार्तिक के शुक्ल पक्ष का छठा दिन है। आज भी मुंगेर में छठ पूजा कल्चरल यादों में बेहद खास महत्व रखता है।
इसके अलावा माता सीता के पैरों के निशान से जुड़ा सीता मंदिर, इस परंपरा से जुड़ी एक जरूरी धार्मिक स्थल है।
छठ पूजा का जन्म स्थान मुंगेर
बिहार का ऐतिहासिक शहर मुंगेर, माता सीता के छठ व्रत की कहानी से काफी करीब से जुड़ा होता है। सीता चरण के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर गंगा में एक चट्टानी जगह पर है।
भक्तों का मानना है कि, पत्थर पर बने पैरों के निशान माता सीता के हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, ये पैरों के निशान डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते समय किए गए रीति-रिवाजों से जुड़ा है।
कर्ण और द्रौपदी का छठ पूजा से संबंध?
मजेदार बात यह है कि, माता सीता ही सूर्य भगवान की पूजा से जुड़ी कोई पौराणिक हस्ती नहीं हैं। छठ पूजा की सबसे चर्चित व्याख्याओं दो और खास हस्तियों का जिक्र भी देखने को मिलता है।
कर्ण- महाभारत के मुताबिक, कर्ण सूर्य देव और कुंती के बेटे थे। वह अपने दिव्य पिता के प्रति अपनी भक्ति और अदारता के लिए जाना जाता है। कर्ण का छठ से संबंध सूर्य देव को रोजाना पूजा से जुड़ी हुई है।
द्रौपदी- महाभारत की सबसे प्रमुख पात्रों में से एक द्रौपदी की सूर्य देव से कई गई प्रार्थना को पांडवों के वनवास के मुश्किल समय से जोड़कर देखा जाता है।
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