अशोक वाटिका से राजदरबार तक: जब रावण के गलत फैसलों के खिलाफ खड़े हो गए थे उसके अपने ही लोग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण में जब कभी भी लंका में धर्म और अच्छाई पर बात की जाती है, तो विभीषण का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ न देकर न्याय और धर्म के प्रतीक श्रीराम जी का साथ दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि, रावण की लंका में कुछ और भी ऐसे पात्र थे, जिन्होंने लंका में रहते हुए रावण के गलत फैसलों का विरोध किया था।

किसी पात्र ने रावण को माता सीता को वापस लौटाने की सलाह दी, तो किसी ने अशोक वाटिका में रहते हुए माता सीता का साथ दिया। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खास पात्रों के बारे में, जिन्होंने अधर्म की जगह धर्म के रास्ते को प्राथमिकता दी।

माल्यलान रावण के जीवन में उसके नानाओं की अहम भूमिका थी। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में रावण के नाना का नाम 'सुमाली' बताया जाता है। लेकिन सुमाली के बड़े भाई का नाम माल्यवान था, जिन्हें कई कथाओं में रावण का पर-नाना भी कहा जाता है।

कुंभकर्ण कुंभकर्ण रावण का भाई था जो अपने विशालकाय शरीर और युद्ध कौशल के लिए काफी प्राख्यता था। जब श्रीराम जी से युद्ध लड़ने के लिए कुंभकर्ण को जगाया गया, तब कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई के फैसले पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि एक स्त्री का हरण करना रावण की बड़ी भूल थी। हालांकि उसने रावण के फैसले को गलत ठहराने के बाद अपने भाई होने का धर्म निभाते हुए युद्ध में उसका साथ दिया और श्रीराम की सेना के खिलाफ लड़े।

त्रिजटा त्रिजटा अशोक वाटिका में रहने वाली एक राक्षसी थीं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, लंका में रहते हुए उन्होंने माता सीता को हमेशा हिम्मत दी और श्रीराम की जीत का आश्वसान दिया था। त्रिजटा भले ही एक राक्षसी थी, लेकिन लंका में रहते हुए एक रक्षक, मार्गदर्शक और प्रिय हितैषी की भूमिका अदा की थी।