दीवाली 2026: जटायु से लेकर शबरी तक, रामायण के 5 किरदार जिनकी कहानियां आज भी देती हैं बड़ी सीख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार भगवान श्रीराम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। रामायण की यह कथा सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन, रिश्तों, दोस्ती और सही-गलत के फैसलों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सीख भी छिपी हैं।

भगवान राम की यात्रा में कुछ ऐसे पात्र भी मिले, जिनके फैसलों और व्यवहार ने पूरी कहानी को नई दिशा दी। जटायु का साहस हो या सुग्रीव की दोस्ती, इन किरदारों से आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं रामायण के ऐसे ही पांच पात्रों की कहानियां और उनसे मिलने वाली जीवन की सीख।

जटायु: उम्र नहीं, हौसला मायने रखता है जब रावण माता सीता का हरण करके लंका की ओर जा रहा था, तब रास्ते में जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। उम्रदराज होने के बावजूद उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा से मुकाबला किया।

इस संघर्ष में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में भगवान राम को माता सीता के अपहरण की जानकारी भी जटायु ने ही दी। सीख: किसी के साथ अन्याय होते देखकर चुप रहना सही नहीं है। परिस्थितियां कठिन हों, तब भी अपनी क्षमता के अनुसार गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सुग्रीव: मुश्किल वक्त में दोस्ती निभाना जरूरी (Picture Credit- AI Generated) रामायण में सुग्रीव का जीवन संघर्ष और दोस्ती की मिसाल है। अपने भाई बालि से मतभेद के कारण उन्हें अपना राज्य छोड़कर ऋष्यमूक पर्वत पर रहना पड़ा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। दोनों ने एक-दूसरे की मदद करने का वचन दिया। श्रीराम ने सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाने में सहायता की और बदले में सुग्रीव ने माता सीता की खोज तथा रावण के विरुद्ध युद्ध में वानर सेना के साथ सहयोग किया।

सीख: सच्ची दोस्ती केवल अच्छे समय में साथ रहने का नाम नहीं है। कठिन परिस्थितियों में एक-दूसरे का सहारा बनना ही रिश्ते की असली पहचान है। भरत: सत्ता से बढ़कर होते हैं रिश्ते और सिद्धांत (Picture Credit- AI Generated) भगवान राम के वनवास जाने के बाद भरत के सामने अयोध्या का राजा बनने का अवसर था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वे अपने बड़े भाई राम को वापस लाने के लिए वन पहुंचे। जब राम ने पिता के वचन का पालन करते हुए लौटने से इनकार कर दिया, तब भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया। उन्होंने स्वयं राजा की तरह नहीं, बल्कि राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन किया।

सीख: पद, प्रतिष्ठा और सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण अपने रिश्ते, जिम्मेदारी और नैतिक सिद्धांत होते हैं। विभीषण: गलत का साथ छोड़ना भी साहस है विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन जब रावण माता सीता को लंका ले आया, तब उन्होंने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कई बार रावण को समझाया कि माता सीता को सम्मानपूर्वक भगवान राम के पास वापस भेज देना चाहिए। रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें अपमानित करके लंका से निकाल दिया। इसके बाद विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़कर भगवान राम की शरण ली और युद्ध में उनकी सहायता की।