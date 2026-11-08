Diwali 2026: सामग्री से लेकर शुभ मुहूर्त और मंत्रों तक, यहां पढ़ें दीवाली पूजा की पूरी और सटीक विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में दीवाली (Diwali 2026) के पावन पर्व का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार, यह पर्व आज यानी 8 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, लक्ष्मी पूजा का पूरा फल व्यक्ति को तभी मिलता है, जब इसे शुभ मुहूर्त में किया जाए। ऐसा माना जाता है कि गलत समय या राहुकाल में पूजा करने से शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इस बार दीवाली पर 'आयुष्मान योग' समेत कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अगर आप दीवाली (Diwali 2026 Lakshmi Puja Muhurat) पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं दीवाली पर पूजा के शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में।

दीवाली पूजा सामग्री लिस्ट (Diwali Puja Samagri List) लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, कलश, नारियल (जटा वाला), रोली या कुमकुम, अक्षत, कलावा, गंगाजल, पान-सुपारी, फूल और माला, धूप-अगरबत्ती, कपूर, मिट्टी के दीये, घी या तेल, रुई की बत्ती, खील-बताशे, मिठाई (प्रसाद), पंचामृत और सिक्का।

दीवाली 2026 डेट और टाइम (Diwali 2026 Date and Time) कार्तिक अमावस्या की तिथि की शुरुआत - 08 नवंबर को रात 11 बजकर 27 मिनट पर

कार्तिक अमावस्या की तिथि का समापन - 09 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार दीवाली का पर्व आज यानी 08 नवंबर को मनाया जा रहा है।

(Picture Credit: AI Generated) दीवाली 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त (Diwali 2026 Shubh Muhurat) लक्ष्मी पूजा मुहूर्त - शाम 05 बजकर 54 मिनट से रात 07 बजकर 50 मिनट तक

प्रदोष काल - शाम 05 बजकर 31 मिनट से रात 08 बजकर 09 मिनट तक

वृषभ काल - शाम 05 बजकर 54 मिनट से रात 07 बजकर 50 मिनट तक

अन्य शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04 बजकर 59 मिनट से 05 बजकर 50 मिनट तक

विजय मुहूर्त - दोपहर 02 बजकर 06 मिनट से 02 बजकर 50 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त - शाम 05 बजकर 48 मिनट से 06 बजकर 13 मिनट तक

निशिता मुहूर्त - रात्रि 11 बजकर 49 मिनट से 12 बजकर 41 मिनट तक

अमृत काल - रात 10 बजकर 02 मिनट से 11 बजकर 44 मिनट तक