दीवाली 2026: मेष से मीन राशियों के लिए अचूक महाउपाय, करियर और तिजोरी में अपार वृद्धि के लिए करें खास मंत्रों का जाप

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल दीवाली का त्योहार 8 नवंबर 2026, रविवार के दिन है। दीवाली के त्योहार पर हर कोई मां लक्ष्मी-श्रीगेणश की पूजा करता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर पड़ती है।

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से धन की देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं दीवाली पर राशि अनुसार उपाय और मंत्र के फायदे के बारे में। एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी से जानिए उपाय और मंत्र एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, दिवाली का पावन पर्व धन, ऐश्वर्य और करियर में उन्नति के नए द्वार खोलने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस रात किए गए ज्योतिषीय उपाय सीधे हमारी राशि के ग्रहों को बल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के जातक धन और करियर में तरक्की के लिए दिवाली की रात कौन-से विशेष उपाय कर सकते हैं:

मेष से कन्या राशि तक के लिए अचूक उपाय मेष राशि (Aries) करियर में नई ऊंचाइयों और धन लाभ के लिए दिवाली की रात हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें।