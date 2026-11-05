आखिर क्यों दीवाली पर रातभर खुला रहता है घर का मुख्य दरवाजा? बंद चौखट लौटा सकती है मां लक्ष्मी को वापस!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली हिंदू धर्म के सबसे खास त्योहारों में से एक है। रोशनी, खुशहाली और सुख-समृद्धि का प्रतीक दीवाली इस साल 8 नवंबर 2026, रविवार को मनाई जानी है। दीवाली (Diwali 2026) के मौके पर हिंदू घरों में मां लक्ष्मी-गणेश की पूजा के साथ कई तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है।

इस दिन घर के प्रत्येक कोने को दीपक की रोशनी से सजाया जाता है, ताकि कोई भी कोना अंधकार में न रहे और लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। इस दिन लोग अपने घर के मुख्य द्वार को सुंदर-सुंदर सजावटी चीजों से सजाने के साथ दीपक जलाते हैं। लेकिन दीवाली से जुड़ी एक परंपरा ये भी है कि कई लोग रातभर अपने घर का मुख्य दरवाजा खुला रखते हैं। आखिर दीवाली से जुड़ी इस परंपरा के पीछे का सच क्या है, आइए जानते हैं एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी से।