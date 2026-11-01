धनतेरस से भाई दूज तक क्यों जलते हैं दीपक? 5 दिनों की इस परंपरा के पीछे छिपा है बड़ा रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के पर्व का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज पर होता है। इस दौरान रोजाना शाम को दीपक जलाने का विशेष महत्व है। यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक दीपक क्यों जलाए जाते हैं और इसके पीछे की असली वजह क्या है? अगर नहीं, तो आइए विस्तार से इसके रहस्य के बारे में जानते हैं।

धनतेरस से भाई दूज तक दीपक जलाने का महत्व धनतेरस: दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घर की दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, धनतेरस के दिन यमराज के नाम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।

छोटी दीवाली (नरक चतुर्दशी): पौराणिक कथा के अनुसार, छोटी दीवाली के अवसर पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,100 राजकुमारियों व बंदियों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था। इसलिए इस दिन भय और अंधकार पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में दीप जलाए जाते हैं।

दीवाली: कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्रीराम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। उनके आगमन की खुशी में नगरवासियों ने दीपक जलाकर प्रभु का स्वागत किया था। इसलिए दीवाली के दिन दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। दीयों की रोशनी अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान, सुख और समृद्धि लाती है।