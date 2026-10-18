Vastu Tips: दीवाली से पहले घर में करा रहे हैं पेंट, तो शांति और सकारात्मकता के लिए चुनें ये खास रंग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में दीवाली रोशनी, उमंग और खुशियों का महापर्व है। इस पर्व के आने से पहले लोग घर में साफ-सफाई, सजावट और पेंट करना शुरू कर देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, धन की देवी मां लक्ष्मी साफ-सफाई वाले घर में वास करती हैं। इसलिए दीवाली से पहले घरों की साफ-सफाई जरूर करनी चाहिए।

कई लोग दीवाली से पहले घरों में पेंट करवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिन रंगों का चुनाव करते हैं, उनका आपके जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है? अगर दीवाली पर घर में पेंट करवाते समय वास्तु शास्त्र में बताई गई बातों का ध्यान रखा जाए, तो यह आपके लिए बहुत ही मंगलकारी साबित हो सकता है। आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि घर में पेंट के लिए कौन-सा रंग शुभ माना जाता है।

मंदिर वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मंदिर में आसमानी नीला, सफेद या हल्का हरा रंग शुभ माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रंग शांति, पवित्रता और ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम माने जाते हैं।