दीवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब है? यहां देखें 5 दिनों के दीपोत्सव का पूरा कैलेंडर और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का अधिक महत्व है। इस माह में हर साल दीवाली का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके अलावा कार्तिक माह में गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे बड़े महापर्व बेहद उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। आइए में इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि इन सभी प्रमुख त्योहारों की सही तिथियां और पूजा का शुभ मुहूर्त।

(Picture Credit- AI Generated) धनतेरस 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचाग के अनुसार, इस बार धनतेरस का पर्व 06 नवंबर को मनाया जाएगा।

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत- 06 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का समापन- 07 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर

धनतेरस पूजा मुहूर्त - शाम को 06 बजकर 19 मिनट से 08 बजकर 17 मिनट तक

नरक चतुर्दशी 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Narak Chaturdashi 2026 Date and Shubh Muhurat) इस बार नरक चतुर्दशी (छोटी दीवाली) का पर्व 07 नवंबर को मनाया जाएगा।

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत- 07 नवंबर को सुबह 07 बजकर 47 मिनट पर

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समापन- 08 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर

काली चौदस मुहूर्त- 08 नवंबर को रात 11 बजकर 49 मिनट से 12 बजकर 41 मिनट तक

दीवाली 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Diwali 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार दीवाली का पर्व 08 नवंबर (Kab Hai Diwali 2026) को मनाया जाएगा।

कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत- 08 नवंबर को सुबह 11 बजकर 27 मिनट पर

कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का समापन- 09 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त - शाम को 05 बजकर 54 मिनट से रात 07 बजकर 50 मिनट तक

प्रदोष काल - शाम को 05 बजकर 31 मिनट से रात 08 बजकर 09 मिनट तक

वृषभ काल - शाम को 05 बजकर 54 मिनट से रात 07 बजकर 50 मिनट तक

गोवर्धन पूजा 2026 डेट और शुभ मूहर्त (Govardhan Puja 2026 Date and Shubh Muhurat) गोवर्धन पूजा का पर्व 09नवंबर (Kab Hai Govardhan Puja 2025) को मनाया जाएगा।

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत- 09 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन- 10 नवंबर को दोपहर 02 बजे

गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त- सुबह 06 बजकर 40 मिनट से 08 बजकर 50 मिनट