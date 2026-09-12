क्या आपने भी तुलसी के पास रखी हैं ये चीजें? आज ही हटाएं वरना झेलनी पड़ेगी गरीबी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से घर में सुख-शांति का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

तुलसी पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है, जब तुलसी से जुड़े नियमों का पालन किया जाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पास भूलकर भी कुछ चीजों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वर्जित चीजों को रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और व्यक्ति को जीवन में भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि तुलसी के पास किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।